الامارات | «صيف دبي».. مفاجآت كبيرة في الأسبوع الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. مفاجآت كبيرة في الأسبوع الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق العد التنازلي لاختتام الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي، تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المفاجآت العديد من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية، إضافة إلى سحوبات على جوائز كبرى. تستمر دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي حتى الثالث من أغسطس، مانحة للزوّار والمقيمين فرصة أخيرة للحصول على تخفيضات كبيرة والاستمتاع بأجمل الأوقات في مختلف مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية.

واحتفاءً بموسم حافل بالتخفيضات والعروض والفعاليات الترفيهية، ستشهد المفاجآت خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أغسطس، تخفيضات تصل إلى 90% في آلاف المحال التجارية المشاركة.

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وستتضمن تخفيضات نهاية الأسبوع الأخير مشاركة العديد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة، مثل «كلفن كلاين» و«كايت سبايد» و«فيرساتشي»، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل «تيد بيكر» و«كونفرس» و«تومي هيلفيغر». ويمكن لعشاق مستحضرات التجميل الحصول على عطور للجسم من «أنغلوت» و«ريتوالز» بأسعار متميزة جداً، أما الذين يسعون إلى تجديد ديكورات منازلهم، فهم على موعد مع عروض خاصة في «مِزون دو موند» و«كريت آند باريل» و«زارا هوم» و«شاتلز آند مور».

كما ستكون هذه الفترة الفرصة الأخيرة للفوز بالعديد من الجوائز المميزة، منها سيارة «إنفينيتي Q30» من تقديم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، وجائزة تبلغ 100 ألف درهم من «ديرة سيتي سنتر»، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز رائعة من «كاندي ليشوس» في «دبي مول» عند توقّع الوزن الصحيح للعبة الدب العملاق الموجود في منطقة «غراند آتريوم».

أما زوّار «ابن بطوطة مول» فهم على موعد مع فرصة أخيرة للاستمتاع بالأجواء الاستوائية في أروقته، يومياً لغاية الثالث من أغسطس من الساعة 12 ظهراً إلى 11 ليلاً، لا تفوّتوا الفرصة للاستمتاع بعدد من العروض، مثل «الجميلة والوحش»، و«أليس في بلاد العجائب» يومي الخميس والجمعة من الساعة الخامسة مساءً حتى 10 مساءً.