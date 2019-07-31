الامارات | 6 أسباب تدفعك إلى تعلم اللغة الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تدفعك إلى تعلم اللغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما تُتهم اللغة الصينية من غير الناطقين بها، بالصعوبة والتعقيد، بينما يستبعد آخرون الحاجة إلى تعلمها، إلا أن هناك أسباباً عديدة تجعل من الإلمام بهذه اللغة أمراً إيجابياً اليوم، وأساسياً للأجيال المستقبلية، وهو أيضاً ما عزز من فكرة توسيع نطاق تدريس اللغة الصينية في مدارس الدولة خلال الأعوام المقبلة، وهنا 10 أسباب مهمة لتعلم الصينية.

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