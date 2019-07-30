بالفيديو.. ياسمين صبري تروج للسياحة في الإسكندرية بـ"المايوه" والسباحة

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ15 ثانية، نشرته الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال قضائها عطلتها الصيفية في محافظة الإسكندرية، في لافتة منها للترويج للسياحة في مصر، بطريقة غير مباشرة.

وخلال وقت الغروب، ظهرت "ياسمين" بـ"المايوه"، خلال ممارستها السباحة والغطس داخل حمام سباحة، مُطِلّ على البحر الأبيض المتوسط، في مشهد يبرز جمال الإسكندرية.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، الذي حصد على ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى مئات التعليقات المتسائلة عن تفاصيل المكان الذي تتواجد فيه الفنانة الشابة.

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فيما تغزل عدد آخر من متابعي ياسمين صبري، في طلتها، عبر تعليقاتهم، وأبرزها: "أخيرا عرفت وشوفت عروسة البحر الحقيقية.. أنتى بجد بتخطفي قلبي"، و"الفيو تحفة بجد"، و"مفيش أحلى من إسكندرية والله".

المظهر الخلاب كان لـ"حمام سباحة" أعلى إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة "سان ستيفانو" في الإسكندرية، والذي يتميز بوجود حاجز زجاجي طويل، يحمى المتواجدين داخل حمام السباحة، مع السماح لهم بالتمتع برؤية البحر.

يشار إلى أن 4 فساتين مختلفة ظهرت بها ياسمين صبري خلال "فوتوشوت" لصالح مجلة "فوج" في نسختها العربية لشهر يوليو، حيث تتصدر غلاف عدد الشهر الحالي، بحوار أجرته مع المجلة في مدينة روما، عاصمة إيطاليا، عقب انتهائها من تصوير مسلسل "حكايتي".