محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعتاد بعض السيدات على خلط عدد من المنظفات ظنًا أنها تحقق مستوى نظافة أفضل، وبالرغم من النتائج الجيدة التي تعكسها تلك التركيبات الكميائية إلا أنها شديدة الضرر على الصحة. لقراءة المزيد عن: خلط المنظفات خطر يهدد صحتِك.. اتبعي هذه النصائح اضط هنـــــــــا.

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