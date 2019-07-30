بالصور- لمسات عصرية عند اختيار ستائر منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تتبع كثيرات جديد الديكورات المنزلية الداخلية، ولعل الستائر تشغل جزءًا مهمًا من هذا الديكور، وفي هذا الإطار، نُقدم بعض اللمسات العصرية عند اختيار الستائر لغرف المعيشة والاستقبال والنوم والمطبخ.

توضح مهندسة الديكور خلود الاصلي لـ"الخليج 365" فن اختيار الستائر الخاصة بمنزلك، قائلة: "لا ترتبطي بشكل محدد للون الستائر، بل حدّدي ألوان الأثاث أولًا، ثم منها الستائر، ولعل ألوان الباستيل، الأبرز هذا العام في الأشكال الحديثة للديكور".

وعن الألوان الصارخة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، فهي تناسب أكثر غرف النوم وغرف الاستقبال، مؤكدة أنه على مصمم غرف المنزل أن يكون على دراية كاملة عن بعض الإرشادات عند اختيار أشكال الستائر للمنزل، منها:

1- الابتعاد تمامًا عن الستائر ذات نقوش ورسومات في غرفة الاستقبال، في حالتي الشكل الكلاسيكي أو الحديث.

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2- عدم إغفال ستائر "blackout" وهي نوعية ستائر تعمل على انعكاس ضوء إشاعة الشمس، لذلك تحمي أساس منزلك من التعرض المباشر لأشعة الشمس التي تؤثر على الاخشاب.

4- الابتعاد عن الألوان القاتمة في غرف النوم، واختيار الألوان المبهجة التي تساعدك على الاستيقاظ بطاقة مريحة للعين والحالة النفسية، مثل الأبيض، والأوف وايت، وألوان الباستيل بجميع دراجتها وألوان قوس قزح.

5- لا تغفل ستائر المطبخ والحمام، وحاول أن تكون بنفس لون ستائر غرفة الاستقبال أو غرفة النوم.

6- لتكون الستائر مميزة وجذابة لمن يراها، تجنبي أن تكون نفس لون الحائط. وحاولي أن تحتوي على لمسة إبداعية.

7- تجنبي حاملات الستائر ذات الحجم الكبير، لأنها تلفت الانتباه أكثر من الستائر، ويتغير شكلها من حين إلى آخر حسب كل عام وكل صيحة جديدة.