فيديو.. بعد افتتاحها مؤتمر الشباب السابع.. من هي المطربة كارمن سليمان؟

تميزت بصوتها الرقيق الحساس، وحبها للأغاني الهادئة والرومانسية، فهي تمتلك صوتًا جذابًا جعلها تنفرد وسط زميلاتها في جيلها.

حققت العديد من النجاحات، وقدمت الكثير من الأغاني لمجموعة من المطربين المشهورين قديما وحديثا، إنها المطربة كارمن سليمان التي افتتحت المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأغنية "نورتوا الدنيا"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولا تعتبر هذه المرة هي الأولى من نوعها التي تغني فيها الفنانة كارمن سليمان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وقع الاختيار عليها للغناء أمام الرئيس، في مناسبتين، كانت أولهما خلال حفل افتتاح قناة السويس، في 7 أغسطس 2015، برفقة الفنانين أحمد جمال ومحمد شاهين في أوبريت "أجيال".

كارمن سليمان غنت للمرة الثانية أمام الرئيس في منتدى شباب العالم بنسخته الثانية، حيث تألقت وقتها، بأداء أغنية "من كل مكان" وهي الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم، والذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ، وهي من كلمات المؤلف أمير طعيمة، وتلحين عمرو مصطفى، بشاركة المغربي أمين التمري الشهير بـ"أمينوكس"، والإماراتي عادل عبدالرحمن بجانب مجموعة من المطربين الشباب الأجانب من إيطاليا وإسبانيا.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن المطربة كارمن سليمان، كالتالي:

- ولدت في 7 أكتوبر 1994، وتبلغ من العمر 24 عامًا، بمحافظة الشرقية.

- كانت بدايتها الفنية في سن صغيرة، حيث حصلت على لقب أفضل صوت تحت سن الـ16، من المجلس الأعلى للثقافة.

- حصلت على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

- ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" خلال عام 2012.

- وصلت للمرحلة النهائية وتوجت باللقب، وكانت المغربية دنيا بطمة آخر منافسيها.

- قدمها الفنان هاني شاكر في إحدى حفلاته، وأبدى إعجابه الشديد بصوتها وقوة الإحساس فيه.

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- عام 2013 طرحت كارمن سليمان أول أعمالها، وهي أغنية "كلام كلام" وصورتها بطريقة الفيديو كليب.

- طرحت كارمن سليمان أول ألبوماتها وحمل اسم "أخباري" وهو من إنتاج "بلاتينيوم ريكوردز" ونجح نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال عام 2014.

- قامت في أول تجاربها التمثيلية من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" في جزئه السادس كما قامت كارمن سليمان بأداء أغاني "شخصية موانا" الكرتونية في أفلام ديزني باللغة العربية، خلال عام 2016.

- احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد يوم 4 أبريل 2017 في حفل شهد حضور العائلة وعدد من المشاهير.

- وضعت مولودها الأول من زوجها الملحن مصطفى جاد في يناير 2018، وأطلق عليه الثنائي اسم "زين".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتقدم "الوطن"، بثًا مباشرًا، لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.