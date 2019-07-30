متابع لكارول سماحة: "تبدين أكبر من عمرك".. والأخيرة: "الـ 60 أجمل سن"

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة لها على موقع التغريدات "تويتر" تظهر خلالها بأحد الشواطئ، علقت عليها: "الطبيعة هي صديقتي.. صورتني صديقتي منذ 4 أعوام.. تالا سواح".

وردت كارول، على تعليق أحد متابعيها، انتقد الصورة قائلا: "كارول سماحة، صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي، إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي أنا عارفها.. أكيد نسيت نفسك هنا فظهرت على حقيقتك وبلا.. في الصورة الولية عمرها لايقل عن الستين وانا أعرفك بنت العشرين"، لترد كارول عليه قائلة: "أجمل عمر للمرأة هو 60".

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