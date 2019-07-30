"هيقلل المشاكل بس النسل هيزيد".. سيدات تتحدثن عن قرار غلق المقاهي مساء

أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارا، أمس، بغلق المقاهي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، تقليلا للمشكلات الزوجية التي تحدث عادة نتيجة سهر الزوج يوميا على المقاهي وتركه للبيت، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في فصل الشتاء.

اختلفت آراء النساء بين مُرحِّبات، ورافضات له، ومطالبات بتعميمه، موقع "هن" استعرض أبرز الآراء من السيدات والمشكلات التي يسببها الجلوس على القهوة.

"بركة يا جامع".. هكذا عبرت سماح سالم، ربة منزل تبلغ من العمر 45 عاما، عن سعادتها بإلغاء قرار غلق المقاهي في الإسماعيلية، ورغم أنها من القاهرة إلا أنها ترى فيه بارقة أمل في إمكانية تطبيقه بالمحافظات كافة.

وقالت سماح في تصريحاتها لـ"هن"،: "بقالي متجوزة فوق الـ20 سنة، وكل يوم من بعد شهر العسل القهوة هي صاحبه وصاحبته وعيلته".

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تحرك المسؤولين في اتجاه غلق المقاهي عند وقت محدد من اليوم، تراه "سماح" يصب في صالح الجميع، وخاصة البيت المصري.

توافقها يارا حسن (23 عاما) الرأي، فهي مخطوبة منذ سنتين، ومعظم "خناقاتها" مع خطيبها (28 عاما) بسبب القهوة وجلوسه عليها لفترات طويلة: "لدرجة لو عندي مشكلة وهو على القهوة، المفروض أأجلها لحد ما يخلص قهوة، لو زعلانة، يسيبني أتفلق لحد ما يروَّح".

وتحمل "يارا حسن" هَمّ جلسات القهوة اليومية بعد الزواج: "بصراحة قرار يا ريت يتعمم، صعب السيطرة على القهاوي هنا في إسكندرية، بس على الأقل يقفلوا اللي جوا الشوارع الجانبية، ويسيبوا قهاوي البحر عادي".

سامية محمد، كان لها رأي مختلف بشأن "قَعْدِة القهوة"، من حيث تخفيف الضغوط التي يقابلها كلا من الزوج والزوجة من مشاكل يومية، وعبَّرت عن رأيها بطريقة بسيطة: "اللي أخدِتُه القرعة، تاخده أم الشعور.. لما هيقعد جنبي هيحصل إيه؟، ولا حاجة، بالعكس، المشاكل هتزيد، لأ ينزل أحسن ونفصل القوات".

سامية، البالغة من العمر 38 عاما، كانت رغبتها في العمل منذ 5 سنوات في الأساس، كي تنشغل عن مشكلات البيت، مثل "القهوة" التي تشغل زوجها قليلا: "قرار خاطئ، هيزود النسل، والمشاكل مش هيحلها، وكمان هنزهق من بعض".