"كان الحجاب عائقها".. من هي شيماء الكردي مقدمة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشباب

بحضور لافت للأنظار، ولغة عربية سليمة، ومخارج حروف منضبطة، جذبت الإعلامية شيماء الكُردي، الحضور إليها، خلال تقديمها الجلسة الافتتاحية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "هُن" معلومات عن "الكُردي" مقدمة الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب الوطني السابع.

- تخرجت من كلية الإعلام، جامعة القاهرة عام 2013.

- عملت مذيعة في قناة الحدث لإحدى برامج الـ"توك شو".

- عملت في بعض القنوات المتخصصة بالشأن الليبي عقب عملها بـ"الحدث".

- قدمت برنامج "يسعد مساكم" عبر فضائية اقرأ.

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- قدمت النشرات الإخبارية على فضائية "دريم"، التي عملت بها لعدة أشهر.

- انتقلت إلى فضائية ON LIVE عام 2017، حيث وصفتها بالمرحلة الأكثر أهمية بمشوارها الإعلامي.

- أكدت أنها رُفضت من العديد من القنوات الفضائية بسبب حجابها، حسبما صرحت مع الإعلامي عمرو أديب في وقت سابق.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتقدم "الوطن"، بثًا مباشرًا، لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.