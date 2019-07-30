"القاهرة للتنمية" يطالب إيداع "فتاة العياط" دور رعاية أحداث بعد تجديد حبسها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس طفلة العياط "أميرة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص قالت إنه استدرجها لمنطقة جبلية بالعياط وحاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة العياط".

وأعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، حضور اليوم محامى المؤسسة التحقيق الخاص بطفلة العياط، فى القضية رقم 2995 لسنة 2019 نيابة العياط.

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وطالب محامى المؤسسة، أثناء التحقيق إيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأحداث لحداثة سنها، حيث أنها تبلغ من العمر خمسة عشر عاما.

ترجع تفاصيل قضية "طفلة العياط"، بحسب التحريات الأولية، حينما اتفقت الطفلة "أميرة" مع حبيبها على مقابلة داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد لقاء عاطفي دار بينهما اختفى الشاب، الذي أعطى هاتفه لصديقه السائق، الذي تمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة الهاتف إلى صديقها.