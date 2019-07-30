النوم على البطن أم الجانبين؟.. أيهما أفضل لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان أشرف:

يختلف الأشخاص عن بعضهم البعض في اختيار الوضعية المناسبة للنوم، ففي حين يفضل عدد منهم النوم على الجانب الأيمن أو الأيسر، يحب آخرون أن يناموا مستلقيين على بطونهم.

لكن وضعية النوم التي يفضلها الإنسان، قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على صحته وذلك وفقًا للمتخصصين في طب النوم.

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