كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تميَّزَت النجمة المصرية لقاء الخميسي خلال الفترة الماضية بطريقة اختيارها لفساتين مناسبة للسهرة والزيارات الخفيفة؛ حيث تنوعت بقصات وألوان أنثوية ناعمة، لذا جمعنا لكِ أبرز خياراتها؛ لتستوحي منها فساتين مناسباتكِ المقبلة.

فساتين مطرزة آخر موضة لتتألقي في مناسباتك

فساتين مناسبات من الفنانة لقاء الخميسي



وقد رصدنا لكِ خيارات عدة، أبرزها فستان مميز أطلَّت به في إحدى مناسباتها السابقة، صُمِّمَ بشكل طويل وفتحة جانبية من الأسفل، وفتحة سبعة من الصدر، وأكمام طويلة، وجمع بين اللمعة الفضية والذهبية التي ميزت الفستان وجعلته أكثر أناقة. ولإطلالة أخرى مزيَّنة باللمعة ارتدت فستانًا أسود قصيرًا مكشوفَ الصدر بأكمام طويلة وفيونكة تزيِّن الخصر وكعب أسود، واختارت فستانًا أسود أكثر بساطة صُمِّمَ بشكل طويل وبفتحة سبعة، ونسَّقَت إطلالة أخرى مميزة بفستان ترتر أخضر مربوط من الرقبة، وكعب أسود ناعم.

وفي اطلالة أخرى ناعمة وأنيقة تناسب المناسبات، أطلَّت بفستان أخضر مُحَدِّد للخصر ومكشوف الأكتاف، وشعر مجعد.

فساتين مناسبات من الفنانة لقاء الخميسي



ولإطلالة تجمع بين المظهر الرسمي والأناقة، ظهرت بفستان أسود بأكمام مرفوعة وحزام أسود يزيِّن الخصر، وأكملت مظهرها بالروج الأحمر والاكسسوارات البسيطة والكعب الأسود، وأخرى تجمع بين الرسمية والعصرية؛ حيث ارتدت فستانًا أزرق قصيرًا بياقة وأكمام طويلة رسمية وفيونكة ناعمة تزيِّن الخصر، واختارت الظهور بحذاء رياضي وشعر مموَّج يناسبان إطلالتها.

فساتين مناسبات من الفنانة لقاء الخميسي



ولإطلالة تناسب المناسبات البسيطة، أطلَّت بفستان كاروهات بحزام أسود، ونسَّقَت معه "بوت" أسود ونظارة عصرية مميزة، وباختيار أكثر نعومة اختارت فستانًا مزينًا بالكشكشة من الأيدي، ومحدِّد للخصر، وواسعًا من الأسفل، كما زيَّنَتْه أزرار ذهبية عدة في منطقة الصدر.

فساتين مناسبات من الفنانة لقاء الخميسي

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