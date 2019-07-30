قبعة القش إكسسوار صيفيّ بامتياز!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تعتبر القبّعات المصنوعة من القشّ من أكثر الإكسسوارات التي تناسب فصل الصيف وجوّه الحار. ومع تنوّع تصاميمها ولمسات الإبتكار التي باتت ترافقها، لم تعد القبّعة المصنوعة من القشّ حكراً على مشاوير الشاطئ بل تحوّلت إلى قطعة إكسسوار عصرية تختار الفتاة لتزيّن بها مختلف إطلالاتها.

قبعات مميزة لإطلالاتك على الشاطئ



ظهرت قبّعات القشّ على منصّات العرض للمرة الأولى على شكل قبّعة طويلة مع حوافّ بالية عام 1965. وفي عام 1976، قدّم كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld في مجموعته لدار كلوي Chloé، مجموعة تضمّنت فستاناً إغريقيّاً أبيض اللون، اعتمرت معه العارضة قبّعة بحّارة من القشّ مزيّنة بالشرائط. أما عام 1991 فبرزت قبعات القش الضخمة مع المصمّم جان-شارل دو كاستلباجاك Jean-Charles de Castelbajac، إلى أن جاء المصمم جيانفرانكو فيري Gianfranco Ferre في السنة التالية، بمجموعة قبّعات فيدورا من القشّ، إحداها مزيّنة بالذهب، والثانية بخطوط سوداء وبيضاء، وقبّعات ضخمة، في مجموعة ربيع وصيف 1992 لدار ديور Dior.

أحذية القش لسفرات هذا الصيف



وفي العام 2007 أعادت المصمّمة آنا سوي Anna Sui ابتكار قبّعات القشّ لتشبه قبّعات القراصنة في مجموعتها الصيفيّة، بينما قام كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld بتطريز القبّعة المخروطية المصنوعة من القشّ بأسلوب صيني في العرض الذي قدّمه في شانغهاي عام 2009.

ظلّ تواجد قبّعات القشّ في كلّ موسم وصولاً إلى موسم ربيع وصيف 2019، وقد رأيناها تزيّن رؤوس العارضات في الكثير من المجموعات التي قدّمها المصمّمون هذا الموسم…

إطلالة الشاطئ



اختاري قبّعة القشّ لتحمي رأسك من أشعة الشمس خلال تمضية نهار على شاطئ البحر. نسّقيها مع فستان بتصميم مريح وحذاء فليب- فلوب يزيد من عفوية طلّتك.



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إطلالة كاجوال



لم تعد قبعة القشّ حكراً على إطلالات الشاطئ بل بات بإمكانك أن تختاريها لتزيّني أزياءك الكاجوال خاصة مع التصاميم المبتكرة التي ظهرت بها مجموعات هذا الصيف.

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