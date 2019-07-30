موضة المعاطف أو الكابات الطويلة لأناقتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تستمر موضة المعاطف في اتجاهات موضة صيف 2019 ، حيث تعدّ قطعة أزياء أنيقة تضفي الكثير من الفخامة على الطلّة، سواء أتت من أقمشة ناعمة أو أقمشة قاسية بقصّات محدّدة.



هذا إلى جانب موضة الكابات التي تتمتّع بقصّات ملكيّة النفحة، وتمدّكِ بطلّة أرستقراطية تحتاجين إليها أحيانًا؛ من دون أن ننسى أنّها تساعدكِ على إتقان الطلّة المحتشمة، كونها تغطّي الجسم بأناقة.

نصائح لإتقان طلّة المعاطف لصيف 2019

Stella McCartney



ليس من الضروري أن يكون لون المعطف مطابقًا للون الملابس، بل أن يتناسق معها.



يمكنكِ أن تلفّي الحزام حول خصر المعطف من أجل طلّة أنيقة، إن رغبتِ بذلك.



الكاب الطويل شديد الفخامة، ارتديه لطلّة مسائيّة بديعة.