جمبسوت شورت لسفراتك المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - على الرغم من أننا جميعاً نلجأ دائماً لاختيار ملابس مريحة أثناء السفر، إلا أن ذلك لم يمنع أبداً من أن تكون إطلالتنا عصرية وأنيقة في الوقت عينه.

الرومبر Romper أو الجمبسوت شورت

وفي الوقت الذي يعدّ فيه الجمبسوت Jumpsuit شورت أو ما يعرف بـ الرومبر Romper مؤخرًا من الاطلالات الأكثر عصرية، والتي تكاد لا تخلو منها أيّ عروض أزياء لأهم الدور العالمية، لأنه موضة هذا الصيف من دون منازع، يعبّر الخيار الأمثل لك عن التألق به أثناء السفر والتمتع بالراحة والعصرية في آن.

نسّقي الجمبسوت لإطلالة صيفية موفقة



وتختلف أنواع الأقمشة المصنوع منها الجمبسوت شورت، ومن بينها قماشة الترتر والشراشيب والساتان والتول، إضافة إلى الدنيم.



اختيار لون الجمبسوت شورت لسفراتك

جمسوت شورت بإطلالة رسمية



وفي حال كانت سفرتك لتمضية الإجازة، سيكون الجمبسوت شورت الخيار الأمثل لمنحك الشعور بالحيوية المفعمة، لذلك بإمكانكِ اختياره بالألوان الفاتحة أو الزاهية، لتستمتعي بإطلالة شبابية جميلة، خاصة في حال قمت بتنسيقه مع الأحذية الرياضية لتصبح القطعة نفسها أكثر حيوية وعصرية وعملية.

وفي حال كنت في سفرة عمل، فأيضاً يبقى الجمبسوت خيارا مثاليا، فيمكنك اختيار الألوان الحيادية، كالأبيض والأسود والنيود، أو حتى الأحمر، وتنسيقه مع الإكسسوار الناعم، واختيار تسريحة الشعر الملائمة والمكياج، كل هذه الأمور مهمة جدًّا، لإنها تمنح الاطلالة تناسقًا وكمالًا غير عاديين.

هناك أيضًا الجمبسوت الذي يوحي بأنه مكوّن من قطعتين، لكنه في الواقع قطعة واحدة مخاطة معًا، فهو يمنحكِ الشعور بالكلاسيكية، بخاصة عند رفع الأكمام لتصبح أكثر عصرية.



الجمبسوت الشورت الدنيم أو مع الدنيم لسفراتك

جمبسوت شورت من الدنيم



يمكنكِ الخليج 365 أن تضيفي لمسة جمالية على إطلالتكِ بالجمبسوت شورت، بارتداء جاكيت الدنيم الرائجة في صيف 2019 ، فوقه، إذ إنها تعطي جمالًا للإطلالة، بخاصة إن كنتِ قد اخترتِ ألوانًا صيفية فاتحة، كالأصفر والأخضر وغيره.

ويمكنك أيضاً أن تختاري إطلالة كاملة من الدنيم باختيار الجمبسوت الشورت بالدنيم مع تنسيقة بحذاء رياضي عصري.

شاهدي صور الجمبسوت شورت التي جمعناها لك الخليج 365، واختاري منها الجمبسوت الشورت الذي يتناسب مع ذوقك، واحرصي أن تتألقي دائماً بعصرية خلال سفراتك.

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