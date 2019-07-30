إطلالات شبابية من وحي الفنانة ليلى عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تميزت الفنانة ليلى عبد الله خلال السنوات الماضية بظهورها بإطلالات صيفية وشبابية مختارة بامتياز، سواء من الفساتين أو الأزياء الكاجوال أو الرسمية أيضًا، بالإضافة إلى اختيار الألوان المريحة للنظر، ومواكبة أبرز صيحات الموضة، واختيار موديلات تليق بها. وهذه بعض إطلالاتها المميزة:

طريقة تنسيق الألوان الجريئة الصيفية من وحي الفاشينيستا إلينا

إطلالات شبابية من ليلى عبدالله



أطلَّت الفنانة ليلى عبد الله بعدة فساتين صيفية خفيفة، أبرزها فستان سماوي مزيَّن بالزهور البيضاء وحذاء رياضي أسود، وارتدت فستانًا أصفر مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة، وأكملت مظهرها بأكسسوارات ذهبية بسيطة وحذاء مكشوف من الخوص، وظهرت بفستان مخطط بالأزرق والأبيض وأقراط ضخمة، كما أطلَّت بفستان أبيض طويل بربطة من الصدر وحذاء ملون، وظهرت أيضًا بفستان برتقالي مزيَّن بالزهور البيضاء وأزرار سوداء وشعر مموَّج.

إطلالات شبابية من ليلى عبدالله



وتميزت بعدة إطلالات كاجوال، منها بلوزة بيضاء وشورت جينز وحذاء رياضي أبيض، وارتدت "بنطلون" بني من القطن وبلوزة بيضاء وسترة طويلة مخططة، بالإضافة إلى شعر ويفي وحقيبة يد صغيرة وردية، وظهرت ببلوزة بيضاء بأزرار وبنطال أبيض، وتزينت بعدة أكسسوارات ذهبية.



وبزِيٍّ يجمع بين الرسمية والعصرية، أطلَّت بجاكيت رسمي كحلي وشورت كحلي وبلوزة فسفورية، ولـإطلالة محايدة اختارت حذاءً أبيض ونظارة شمسية، وبإطلالة مشابهة ظهرت بجاكيت رسمي وشورت وبلوزة يطغى عليهما اللون الأسود، وارتدت حذاء أبيض لكسر اللون، واختارت أيضًا بلوزة بيضاء و"شورت" أصفر، وأكملتْ مظهرها بالنظارات العصرية السوداء، وأقراط الآذان الذهبية، وربطة شعر بيضاء لتزيِّنَ شعرها المُنْسَدِل، كما ارتدتْ تنورة واسعة بيضاء قصيرة، وجاكيت رسمي باللون الزهري، وشعر مموج، وبإطلالة مشابهة أطلَّت بجاكيت كاروهات وتنورة بيضاء مزينه بالأزرار، وشعر مجعد لتبدو بـإطلالة جريئة ومميزة، كما اختارت الظهور ببلوزة بيضاء رسمية وتنورة كاروهات زرقاء مزينة بالفسفوري لمواكبة صيحات الموضة.

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إطلالات شبابية من ليلى عبدالله



ولإطلالة عصرية أنثوية أكثر بساطة ارتدتْ جاكيت وتنورة باللون الزهري وبلوزة بيضاء، وتجمَّلَتْ بقلادة ذهبية وعدة أساور وحقيبة صفراء، وظهرت بـ"جمبسوت" زيتي يزيِّنه وشاح وحذاء مكشوف ذهبي، وأطلَّت بفستان عصري أسود بربطة من الأسفل ووشاح، وبإطلالة أخرى ارتدتْ "جاكيت" وتنورة جينز بطريقة أنثوية مميزة.

إطلالات شبابية من ليلى عبدالله

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