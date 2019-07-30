فساتين سهرة بالأحمر تشعل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تقدم العديد من دور الأزياء العالمية مجموعات راقية وتصاميم مذهلة من فساتين السهرة باللون الأحمر، وهو الذي يعد الأكثر جاذبية بين الألوان خاصة إذا كان لسهرتك.

كما أن اللون الأحمر في الفساتين هو سيد الألوان لإطلالاتك في الصيف، لاسيما تلك المميزة والسهرات، لتشعي روعة وجمالاً وأنوثة، كما أنه يليق بكل ألوان البشرة.

فساتين سهرة باللون الأحمر والإكسسوارات المناسبة

ايلي صعب

لزيّ احتفالي وعملي، أضيفي إكسسوارك على شكل قلادة راقية، أو حقيبة مرصعة مع فستانك الأحمر، على أن تكون سائر قطع إطلالاتك بسيطة. في السياق ذاته، بوسعك أن تضيفي لمسة من البريق إلى طلتك من خلال حقيبة جلدية لامعة أو حزام معدني أو بحقيبة صغيرة بلون فضي، فالألوان المعدنية هي الحليف المثالي للأحمر.

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إيلي صعب

من جهة أخرى، لن تخطئي البتة باختيار حذاء من الدانتيل، أو آخر أضيفت إليه الترصيعات اللامعة مع فستان أحمر للخروج إلى مناسبة رسمية. فإذا كنت تحبين الأحمر بشدة وتريدين إضافة إكسسوارات حمراء، يجب أن تنتبهي من المبالغة. فيفضل عند تنسيق أي إكسسوار أحمر مع فستانك الأحمر أن يكون بالدرجة اللونية ذاتها، ويفضل دائماً أن يتضمّن تفصيلاً بلون مختلف.

GIVENCHY

GIVENCHY

مهما ارتديت، فالأهم أن تثقي بنفسك، وأن تستمتعي بالأجواء الرومانسية لتكملي إطلالتك بجاذبية. لا تترددي من التسوق واختيار أجمل الفساتين الحمراء الراقية!

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