عبايات صيف 2019 للعيد من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - تهتم العديد من الفاشينيستا ومشاهير الموضة في الوطن العربي، باختيار القفاطين والعبايات بشكل مستمر بأغلب اطلالاتهنّ. وذلك لأنها تمنح المرأة مظهرًا مميزًا وأنيقًا. ومع اقتراب عيد الأضحى تبدأ كل سيدة في البحث عن أحدث صيحات العبايات والقفاطين لارتدائها في العيد.

طرحت دور فرنسية شهيرة تشكيلة مميزة من العبايات والقفاطين الشرقية ضمن مجموعاتها للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2019، ومن جانبنا اخترنا لكِ أحدث التصميمات، ونخبركِ بالموديل المناسب لشكل جسمِك.

Valentino





- خصص بعض الماركات مثل آندرو جن Andrew Gnوبالينسياغا Balenciaga جانبًا من عروضها للعبايات والقفاطين المغطاة بالطبعات الكبيرة والمزدحمة، وبإمكانكِ الاستعانة بها في حال كنتِ نحيفةً وطويلة القامة.

- أعتمدي صيحة القفاطين المطبعة بالخطوط الرأسية، مثل تلك الموقّعة من نينا ريتشي Nina Ricci وسيدريك شارلييهCédricCharlierلتكسبكِ طولًا أكبر إذا كنتِ قصيرة القامة.



- الممتلئات ننصحهنّ باعتماد القفطان الأسود الذي رصدناه في عرض دار فالنتينو Valentino والذي سيخفي جميع عيوب جسمِك.



- أغلب التصميمات التي جمعناها لكِ اليوم، تتميز بتصميماتها الفضفاضة، ولكن لفتنا عباءةAkrisالمطبعة باللون البني حول منطقة الخصر، لذا نرشحها لكِ لإخفاء البطن المترهل.

Akris





- تفادي القفاطين متوسطة الطول من تصميمEach x Other وجيفنشي Givenchy اذا كنتِ قصيرة القامة، والجئي إلى الموديلات الطويلة التي تغطي الكاحل.

- تفادي إعتماد القفاطين المزينة بخطوط أفقية مثل تصميم ساندرا منصور Sandra Mansour اذا كنتِ ممتلئة القوام حتى لا تزيد من عرض قوامِك.

Sandra Mansour

كثيرات من السيدات يحببنَ ارتداء عبايات سوداء، فهي لها جاذبية خاصة وطلة فاخرة. ولكن على الرغم من أنّ موديلات العبايات السوداء مختلفة ومتجددة طوال الوقت، ويمكنكِ دمج العباية السوداء مع الملابس الأخرى بستايل عصري وفريد.

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