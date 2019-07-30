10 إطلالات للمدونة المحجبة لينا أسعد بفساتين مخملية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 07:36 مساءً - الألوان المخملية أصبحت عشق للكثير من الفتيات، ومع عودة موضة الفساتين الأنثوية، كان من الطبيعي أن نجد الكثير من الصيحات المختلفة للفساتين الصيفية بالألوان المخملية الجذابة.

وبالحديث عن هذه الدرجات فورًا سوف يأتي بأذهاننا مدونة الموضة العالمية لينا أسعد، التي تُعتبر واحدة من أشهر المدونات، اعتمادًا على هذه الدرجات الهادئة والناعمة من الألوان، وقد اعتمدتها هذا الصيف بموديلات الفساتين الصيفية المختلفة، لهذا اخترنا لكِ مجموعة من الفساتين المخملية من لينا أسعد.

فساتين صيفية ذات الطبقات المتعددة

فساتين صيفية ذات الطبقات المتعددة

من الصيحات الأنيقة التي اعتمدتها مدونة الموضة لينا أسعد، هي موضة الفساتين الصيفية ذات الطبقات المتعددة، والتي تُبرز طولها ورشاقتها، وبالطبع اعتمدتها بالألوان النود كهذه الدرجة المخملية من السومون المزركشة، نسقت معها حجابًا من الساتان المخملي، وشنطة اليد الخشبية.

فساتين صيفية باللون الأبيض أحد الألوان المفضلة لـ لينا أسعد

فساتين صيفية باللون الأبيض أحد الألوان المفضلة لـ لينا أسعد

تركيز لينا أسعد على القطع باللون الأبيض، نستطيع أن نلاحظه بكل سهولة، ولكنها في كل مرة تختار هذا اللون تبدو مختلفة ومتجددة، كهذا الفستان الأبيض، من جزأين: الجوبير المخزق، مع البليسيه المكسر المنسدل، أنيق وناعم، مناسب لصاحبات الخصر الصغير، ومريح وعملي لمشاويركِ النهارية، نسقته لينا مع طرحة نود سومون، بإمكانكِ اعتماد اللوك المحايد باختيار الحجاب باللون الأبيض.

لينا أسعد تعتمد الفساتين المعرقة بالورود المخملية

لينا أسعد تعتمد الفساتين المعرقة بالورود المخملية

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اللمسات المزركشة للفساتين المعرقة بالورود تضفي أجواءً من الأنوثة للصبيّة في نهار الصيف، كهذا الفستان داكن اللون نسبيًّا، معرق بالورود المخملية بدرجات الأصفر الباهت، نسقت معه حجابًا بألوان البيج، وشنطة اليد الخشبية.

فساتين ساتان حريرية لاطلالة ناعمة

الفساتين الساتان الحريرية لاطلالة ناعمة

إذا كنتِ تحبين الحصول على اطلالة ناعمة بارتداء الفساتين الصيفية، ننصحكِ باللجوء إلى خامات الساتان الحريرية التي تضفي سحرًا للصبيّة المحجبة، ولكنها تناسب أكثر الصبايا المحجبات، كهذا الفستان باللون الطوبي من لينا أسعد، والذي يناسب كل ألوان البشرة الداكنة والفاتحة، نسقيه مع درجات النود الروز أو السومون للحجاب والحذاء، ليكتمل اللوك المحايد البسيط.

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