بـ"كاش مايوه".. كارول سماحة "من غير دبلة" في إجازة الصيف

بأزياء صيفية قصيرة، أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال استمتاعها بعطلتها في منطقة العين السخنة بمصر، مشاركة جمهورها بصورة، خلال استجمامها عبر حسابها على "إنستجرام".

ظهرت "كارول" بفستان أسود قصير، مع قبعة فاتحة اللون، مع عدم ارتدائها خاتم الزواج، خلال جلوسها على جسر خشبي، معلقة باللغة الإنجليزية: "الطبيعة هي صديقي المفضل.. هذه الصورة إلتقطتها الأميرة ذات الـ4 سنوات تالا السواح"، في إشارة منها إلى نجلتها الوحيدة، التي تتواجد معاها حاليا في عطلتها الصيفية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي تجاوز الـ25 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "نورتي مصر"، و"ملكة جمال أنتي يا كارول"، و"فعلا تالا موهوبة".

كارول بدون "دبلة" خلال يوليو

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها "سماحة" بدون "الدبلة"، خلال الشهر الجاري، حيث أطلت منذ أسبوع، بفستان طويل، تميز بأنه مزين بنقوش بيضاء لامعة، وحزام متوسط الحجم أسفل منطقة الصدر، من توقيع دار الأزياء "M&K"، مع ارتدائها خاتمين مزينان بفصوص لامعة، دون ظهورها بدون خاتم الزواج.

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تأتي تلك الإطلالة، عقب أسبوعين من ظهور "سماحة" بدون "الدبلة"، عبر الصورة التي نشرتها على "إنستجرام"، حيث أطلت كارول بسترة سوداء قصيرة، مزينة بنجوم فضية لامعة، بالإضافة إلى بنطلون ضيق قاتم اللون، و"توب" قصير، من توقيع دار الأزياء "leloft 271"، مع وضعها لـ"اكسسوارت" ذهبية بديها اليسرى، دون ارتدائها خاتم الزواج.

يأتي تجنب الفنانة اللبنانية لارتداء الدبلة، عقب إصدارها أغنية "أنا مطلقة"، في مارس الماضي من كلمات الشاعر علي المولى وألحان الفنان ميشيل فاضل، وتجاوزت المليون و800 ألف مشاهدة حتى الآن عبر القناة الرسمية للمطربة اللبنانية على "يوتيوب".

كارول سماحة تنفى طلاقها: "سعيدة بزواجي"

نفت الفنانة اللبنانية انفصالها عن زوجها عدة مرات في مارس وإبريل الماضيين، حيث قالت خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لا سمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية".

وعلقت كارول سماحة مجددا على شائعة طلاقها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على "سي بي سي": "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن نبأ انفصالها جرى تداوله عقب تدوينها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "نعم أنا مطلقة"، في إشارة منها إلى أغنيتها المقبلة.

وأكدت الفنانة اللبنانية مجددا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، على عدم انفصالها: "سعيدة بزواجي ولست مطلقة".