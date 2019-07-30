الامارات | تذكار من الكويت يثير الرعب في مطار أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكار من الكويت يثير الرعب في مطار أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر موظف أمن في مطار بالتيمور بواشنطن على هدية تذكارية مرعبة تسببت في حالة اربكاك في المطار. فخلال تفتيش روتيني لامتعة مسافر أميركي عثر الموظف على قاذفة صواريخ قال صاحبها إنه حصل عليها من الكويت دون ذكر التفاصيل.

وقامت السلطات بمصادرة السلاح الفتاك على الفور، كما أعلنت وكالة سلامة النقل الأميركية "تي أس أيه" في تغريدة لها على تويتر أمس الاثنين، ونقلها موقع مجلة "ديرشبيغل" الألماني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسافر أنه أحضر قاذفة الصواريخ كـ "هدية تذكارية" من الكويت، فيما كتبت ليزا فاربستاين، المتحدثة باسم وكالة سلامة النقل الأميركية على "تويتر": "ربما كان من الأفضل له جلب ميدالية مفاتيح وحسب بدلاً عن قاذفة الصواريخ تلك".

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وفقاً للوكالة الأميركية، قال الرجل الذي ينحدر من تكساس، وهو من أفراد الجيش الأميركي، إن قاذفة الصواريخ كانت عاطلة ولا تعمل. واستدعى موظفو الأمن في المطار الإطفائية، التي قامت بنقل السلاح إلى الجهات المختصة لإتلافه.

وأكدت وكالة سلامة النقل الأميركية: "لا يُسمح باصطحاب الأسلحة العسكرية في الأمتعة اليدوية أو الأمتعة المسجلة بالمطارات حتى لو كانت معطلة ولا تعمل".

وقد سُمح للرجل بمواصلة رحلته، من دون أن تعلن السلطات عن وجهته.