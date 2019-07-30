الشابة المجاورة للسيسي بمؤتمر الشباب لـ"الوطن": "الريس بنفسه اللي اختارني أقعد جنبه"

الابتسامة تُجمل وجهها المليء بالتجاعيد بسبب مرض نادر، فتزيده حُسنا، لتلفت الأنظار نحوها بملامحها المختلفة، خلال جلوسها بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.

كواليس مشاركتها في الفعالية الوطنية، ترويها العشرينية منار سعيد لـ"الوطن"، قائلة إنها تفاجأت يوم السبت الماضي بدعوتها للمشاركة في المؤتمر، مضيفة: "ماكنتش مصدقة نفسي، وحسيت إني طايرة من الفرحة، خصوصا لما عرفت إن الريس بنفسه طلبني أقعد جنبه في الجلسة"، وذلك عقب معرفته بمعاناتها مع مرض جلدي نادر، أثر على مظهرها وأضعف من حبالها الصوتية، لتصير شابة بوجه عجوز وصوت طفلة، فضلا عن علمه برغبتها في لقائه، من خلال أحاديثها الإعلامية، وفقا لما ذكرته "منار".

دعوة الشابة العشرينية إلى حضور النسخة السابعة من "مؤتمر الشباب"، تضمنت إخبارها بتحضير كلمة لإلقائها على الحضور، الذين يتجاوزون الـ1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الإعلاميين والشخصيات العامة، لتظل طيلة البارحة تُعد لخطبتها المقتضبة، التي تدور حول التفاؤل والتحدي وتَقبل الذات، راويةً: "قعدت أسمع الكلمة لماما وأختي طول الليل، وفضلوا يشجعني، لإنها أول مرة أتكلم قدام عدد كبير أوي كده".

لا تزال "منار" تحلم بالحصول على وظيفة تناسب دراستها لشريعة وأصول الدين، أو عمل يساعدها على الحصول على دخل ثابت، بجانب رغبتها في السفر حول العالم، مختتمة حديثها: "أنا مؤمنة إن كل اللي جاي أحسن، وإني هوصل لكل اللي اتمنيته"