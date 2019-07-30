بالصور.. سوسن بدر تتباهى بـ"الشيب" مجددا: "لا أبالي بشعري الرمادي"

سوسن بدر لا تزال تتباهى بـ"الشيب" في شعرها، مشاركة جمهورها بصورتين جديدتين لها بشعر رمادي مختلط بخصلات بيضاء، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت "سوسن" بأزياء فاتحة اللون، مصنوعة من الساتان، مع شعر "ألا جرسون" يجمع بين الرمادي والأبيض، مع اختيارها مكياج "هاديء"، خلال استعدادها للظهور كضيفة في برنامج "القاهرة اليوم"، معلقة باللغة الإنجليزية: "لا أبالي بشعري الرمادي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي تجاوز الـ5 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "القالب غالب"، و"أفضل ممثلة"، و"بدر منور"، كما علقت الراقصة دينا قائلة: "قمر"، ودونت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى: "ما أجملك نفرتيتي".

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سوسن و "الشيب"

"لوك" الشيب لم يكن الأول للفنانة القديرة، حيث أطلت "سوسن" بمكياج "سموكي" ثقيل بأنامل خبيرة تجميل المشاهير "رشاد"، وفستان "أوف شولدر"، يجمع بين اللونين الأزرق والأسود، من دار أزياء dstore، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية بوسي شلبي، على قناة "المحور"، منذ أسبوعين.

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وأطلت الشهر الماضي بتسريحة "ألا جرسون"، وغَلب على شعرها اللون الرمادي، معلقة عبر "إنستجرام": "كيمي شال شعري خالص، عايزة اعرف رأيكوا فيه"، في إشارة إلى مصفف الشعر kimi safadi.

استعدادا لدورها الجديد في فيلم "أولاد رزق"، بجزئه الثاني، ظهرت سوسن بإطلالة غير تقليدية، معتمدة على "بيج هير" يحمل اللون الرمادي الفاتح، جعلها تشبه العديد من الشخصيات الكارتونية والفنانات العالميات، مثل النجمة ليدي جاجا، والفنانة العالمية ميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada، وجلين كلوز في فيلم 102 Dalmatians.

رأي سوسن بدر في الشعر الأبيض

علقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدرامي لتتخلله شعرات بيضاء، حتى يصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".