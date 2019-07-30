صور.. من الصحافة للمراسلة للتقديم.. من هي آية جمال الدين مذيعة تغطية dmc لمؤتمر الشباب؟

تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب في الخامسة مساء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك خلاله 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل فئات الشباب المصري، والذي يمثل نحو 60 من قوام المجتمع.

ويشارك في المؤتمر ممثلين من شباب الجامعات، وشباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وجرى اختيارالإعلاميتين هبة حسين وآية جمال الدين لإدارة المؤتمر اليوم وتغطيته لقناة dmc.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن المذيعة آية جمال الدين.

- تخرجت من كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، بجامعة القاهرة.

- عملت كصحفية فيديو، في جريدة الوطن، حيث تعلمت خلال عملها فني التصوير والمونتاج

- عملت كمراسلة في عدة قنوات تلفزيونية، خلال قناة الحياة وبرنامج"البيت بيتك" على قناة"TEN"، والذي كان الإعلامي رامي راضون أحد مُقدميه.

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- عملت كمقدمة برنامج "النشرة الإخبارية" على فضائية "القاهرة والناس".

- عقد قرانها على المستشار محمود حمدي عيسي، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، خلال عام 2016، بحضور لفيف من رجال الإعمال والسياسين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين ورجال الدولة.

- شاركت في تغطية حفل توزيع جوائز السينما العربية، خلال عام 2017، إذ أن مُشاركتها في تغطية حفل افتتاح "القاهرة السينمائي منحها الشعور بالأريحية ومحاورة الفنانين بتلقائية شديدة، حيث تحاورت مع الفنانة درة، وهاني رمزي، وريهام عبد الغفور، ورشا مهدي، وفراس سعيد.

- انضمت لشبكة قنوات"dmc"، ورشحت لتقديم نشرات الأخبار، ولكن قبل انطلاق القناة العامة بشهورٍ قليلة، تم ترشيحها للانضمام إلى البرنامج الصباحي "8 الصبح"، مع الإعلامي رامي رضوان.