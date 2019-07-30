بالصور.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد نجلها: حبيبي الوحيد

اعتادت الفنانة هيدي كرم مشاركة جمهورها بصور من حياتها اليومية، سواء في العمل أو خارجه ومع أسرتها، واحتفلت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد نجلها "نديم"، ونشرت عددًا من الصور من خلال الاحتفال، داخل منزلها بصحبة أسرتها.

وظهرت "هيدي" خلال الصور وهى تقوم بتقبيل نجلها واحتضانه، أثناء إطفاء "كيكية عيد الميلاد"، وأرفقت تعليقًا قائلةً: "عيد ميلاد سعيد، حبيبي الوحيد، أحبك قدر القمر وما ورائه".

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت الصورة على قرابة الـ39 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان أبرزها: "ده ابنها صح ربنا يبارك لها فيه، ماشا الله كأنها أخته مش أمه، أمك حلوة يا لمبي، ربنا يخليهولك، كل سنة وانتوا سوا، ربنا يفرحك بيه".

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وكانت هيدي كرم، احتفت بافتتاح متحف قصر البارون، بعد أن دعت مؤسسة تراث هليوبوليس، سكان مصر الجديدة إلى المشاركة في متحف نشأة مصر الجديدة بقصر البارون إمبان، في بيان لها.

وكتبت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "مبروك لنا كلنا سكان مصر الجديدة وسكان مصر كلها افتتاح متحف قصر البارون واحد من أعرق قصور مصر اللي فضل سنين كتير مهجور وشكله محزن، وبفضل جهود جمعية تراث هليوبوليس، وبفضل استجابة وزارة الآثار والحكومة ووعيهم الكامل وادراكهم أهمية و خصوصية وتفرد قصر البارون من حيث المعمار، تم تحويل هذا القصر العظيم اللي متحف يحكي تاريخ منطقة تراثية عريقة من بلدنا الحبيبة مصر الجديدة".