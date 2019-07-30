نبيلة مكرم ترتدي حلي فرعوني بفعاليات "شهر الحضارة المصرية بكندا"

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على ارتداء حلي تحمل الطابع الفرعوني، من تصميم مصممة الحلي المصرية هاجر نبيل، أثناء لقاءها بأعضاء الجالية المصرية في تورنتو بكندا في "نادي النيل"، ضمن فعاليات "شهر الحضارة المصرية بكندا".
وقالت هاجر نبيل، في تصريحات لـ"هن": "سعدت جدا لحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على دعم شباب المصممين وارتداءها أحد تصميماتي التي تمزج بين الموتيفات الفرعونية القديمة في قالب حديث بواحدة من أهم الفعاليات الدولية خاصة وأنني أحرص في جميع التصاميم أن تحمل طابع للحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين من فرعوني لقبطي وإسلامي".
وأضافت: "التصميم الذي ارتدته وزيرة الهجرة لزهور البردي المقدسة لقدماء المصريين ومعها أحجار الفيروز ترمز لزرقة النيل".
وتأتي تلك الفعاليات في إطار نجاح دور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، وإعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر، التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.
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