بعد 6 أشهر من الزواج.. "حسام" يرفع دعوى تطليق: "بتخوني.. شفت كل حاجة على واتسآب"

"بتقوله جوزي واخدني في حضنه ومش عايز يسيبني أصل كان مزعلني وبيحاول يصالحني، بتكلمه وهي نايمه في حضني" بهذه الكلمات بدأ "حسام. ت"، مهندس معماري يحكي التفاصيل التي دفعته لرفع دعوى تطليق ضد زوجته، فلم يمضي على زواجهما سوى 6 أشهر حتى قرر حسام رفع الدعوة لتطليقها.

قال "حسام" لـ"الوطن" إنه كان يعيش حياه زوجية هادئة ولم يخطر بباله يوما أن زوجته تخونه، فهي دائما كانت تشعر بالسعادة معه: "كانت بتبعتله صورها بقمصان النوم قبل أنا ما أشوفها، معرفش إيه اللي يخليها تخوني، وهي مش ناقصها حاجة ودايما تقولي إن ربنا عوضها بيا وإنها أسعد واحدة في الدنيا، وسلوكيتها كانت عادية جدا معايا، إزاي أشك فيها وهي بتقدملي كل حاجة بحب، مكشرتش في وشي مرة، ولا زهقت مني، ولا قالتلي طلباتك كتير، كنت دايما بحمد ربنا أنه رزقني بزوجه زيها، معرفش إنها بتعمل كل دا عشان تبعد عني الشك فيها".

وتابع حسام أنه أكتشف خيانة زوجته عن طريق رسالة "واتساب" باسم وهي "رحاب"، فهي الصديقة المقربة لزوجته، عن طريق الصدفة: "كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون وهي بتكلم حد على واتساب وفجأه أختها رنت عليها تقولها إنها وافقت على العريس اللي متقدم لها، وإدتني الموبايل أبارك لها ودخلت المطبخ تجيب ميه، أنا خلصت المكالمة وقفلت بالصدفة لقيت المحادثة مفتوحة قدامي، من كتر ما أنا مصدوم من الكلام، معرفتش أعمل حاجة غير إن أنا خدت الموبايل ونزلت الشارع قعدت على كافية وراجعت الرسايل كلمة كلمة وكل شوية أقراهم تاني مش مصدق نفسي".

لم يتخيل الزوج أن يأتي يوما ويفكر أن يطلقها فهي في وقت قصير استطاعت أن تصبح شغله الشاغل وتستحوذ علي قلبه وعقله: "كنت بحب واحدة تانية ومتعلق بيها قبل ما اتجوزها وأما اتقدمتلها اترفضت بعدها واحدة زميلتي في الشغل رشحتهالي كعروسة وإتقدمتلها ووافقت عليا كانت ذكية جدا لدرجة قدرت تنسيني حبيبتي الأولانية في فترة قصيرة جدا، أنا لحد حالا متلخبط ومش مستوعب إزاي قدرت تعمل كدا فيا، بس برجع أقول الحمد لله إن ربنا نورني واكتشفت خيانتها قبل ما يبقا في بينا أطفال، ويعرفوا أن أمهم خاينة، وتفضل عار عليهم طول العمر".