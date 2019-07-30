"أكيد معاها واسطة".. خطوبة محمود العسيلي على خبيرة تجميل

أعلن الفنان محمود العسيلي خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "العسيلي" صورة له مع خطيبته، مُرفقها بـ"إيموشن" على شكل خاتم وقلب.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، التي حصدت نحو 17 ألف تسجيل ما بين إعجاب وتهنئة، بينما جاءت بعض التعليقات الساخرة، ومنها: "أكيد معاها واسطة جامدة "، و"معاها واسطة عشان تتصور معاك"، مشيرين لأزمته الأخيرة، بعدما رفض التقاط صورة مع أحد المعجبين، حيث سأله: "معاك واسطة جامدة عشان أتصور معاك".

إطلالة العروسين

وتألقت "أمنية" في الصورة بفستان شيفون قصير، ومنفوش قليلًا، باللون "الجراي" الفاتح، ومزين بالورود.

كما اعتمدت العروس على الشعر المنسدل، والمكياج التُرابي، بألوان "النيود".

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وشاركت "أمنية" من خلال "الاستوري" عدة لقطات خلال ارتداءهما دبل الخطوبة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

بينما ارتدي "العسيلي" ملابس "كاجوال"، فتخلى عن البدل الرسمية، واعتمد على قميص منقوش، بلوني الأبيض والأسود.