الامارات | بالصور.. رجل يعيش في طائرة "بوينغ727"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رجل يعيش في طائرة "بوينغ727" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرف بروس كامبل، مهندس الكهرباء المتقاعد الذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في هيلسبوبرو بولاية أوريغون، بابتكاراته الغريبة والمتنوعة، التي كان آخرها تحويل طائرة ركاب إلى منزله الخاص.

بروس لديه شغف قديم بالخردة وخاصة بتجديد حياة الطائرات القديمة التي لم تعد صالحة للاستعمال، بفضل قناعته الراسخة بأنه لا يجب هدم الطائرة، حتى لو لم تكن قادرة على الطيران، لا في عام 1999، اشترى بروس طائرة الخطوط الجوية الأوليمبية بوينج 727، ومقرها أثينا، بمبلغ 85 ألف يورو، وجهز فريقا خاصا من العمال بمبلغ 105 آلاف يورو لنقل الطائرة الضخمة إلى منزله في الولايات المتحدة. تكبد بروس مبلغ 190 ألف يورو لينجح مشروعه ولكنه لم يقلق ، فقد عرف أنه سينجح.

وبمجرد أن صعد على متن الطائرة أثناء العمل، أصبح كل شيء أكثر وضوحًا بالنسبة له. إذ صرح لوسائل إعلام اهتمت بتجربته أنه كل ما أغمض عينيه، وتخيل الطائرة دون مقاعدها وفتحاتها، اعتقد أنه كان في غرفة معيشته الخاصة.

يفخر بروس بمبادئه التوجيهية التي تدفعه كل يوم إلى محاولة "تغيير الطريقة التي ينظر بها الأشخاص إلى العمل والبيئة"، التي دفعته إلى إعادة تدوير الطائرات وتغييرها إلى منازل. هذا هو ما يسميه "مكانه" الذي يهدف منه "إلى تغيير سلوك الإنسانية في هذا المكان الصغير".