البدلة الملونة أفضل اختيار لأوقات العمل الرسمية في الصيف

مع الموجة الحارة لهذا الأسبوع، وتقلبات الجو بين الحار و الدافئ التي تعتبر كابوساً للذين يرتدون الملابس الرسمية ويفكرون فيما يجب عليهم وضعه في هذا الصبح الحار.

لكن هل يمكن أن تكون البدلة الرسمية في الصيف مناسبة؟ بصراحة، في هذه الأجواء الحارة لا يوجد شيء مناسب، ولكن نظراً لأن المكاتب والشركات يكون جوها بارداً أحياناً، فإن البدلة الرسمية الملونة تعد خيارًا مثالياً وفقاً لموقع Glamour.

لكننا نقترح اختيار اقمشه اكثر مرونة وأخف وزناً مع الألوان الباهتة "الباستيل" لتحقيق أقصي استفادة من موسم الصيف.

إذا كنتِ تفضلين ألوان الباستيل أو الألوان الغامقة أو المطبوعات أو الألوان الزاهية، فقد أخترنا أفضل ستايلات البدل التي من الممكن أن تناسبك في الوقت الحالي.

أرتدي البدل الرسمية مع حذاء رياضي لا تترددين في مزج ستايل الكاجول مع الكلاسيك، خصوصاً اذا كنتِ من الفتيات اللائي لا يفضلن ارتداء الكعب العالي، فيمكنك ارتداء الحذاء الرياضي بالشكل الذي تفضلينها.

Advertisements

البدلة الرسمية مع الصندل الصيفي هذا سيكون اختيار رائع لكِ، فلديك الكثر من أشكال الصنادل الصيفية المختلفة التي يمكن أن ترتديها.

الكعب العالي بالطبع هناك أوقات تحتاجين فيها أن ترتدي الكعب العالي مع البذلة الرسمية، لكن هذا لا يعنى أن ترتدي حذاء غير مريح، لهذا يمكنك أن تختاري ما بين الكعب القصير والمتوسط أو حتى العالي كما تفضلين.

الحذاء بدون كعب يناسب أيضاً البدلة الرسمية لا تخافي فلم يصبح مظهرك مثل الرجال إذا قمتي بارتداء البدلة الرسمية مع حذاء بدون كعب، بل بالعكس هذا سيكون ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً جداً لأوقات العمل السريعة . البدلة الرسمية مع slipper بالطبع سيكون هذا أخر شيء تفكرين فيه، وهو ارتداء slipper في أوقات العمل الرسمية، لكن إذا أستطعتى أن تنسقي مظهرك جيداً مع slipper ستكتشفين أن هذا أفضل اختيار لكِ في أيام الصيف الحارة.

قد يهمك ايضاً: