إليك مجموعة مختارة من موديلات أساور مرصعة بالماس الفاخر

تحتل الأساور المرصعة بالألماس الصدارة في عالم المجوهرات الفاخرة هذا الموسم، إذ خصتك دور عديدة بتصاميم تخطف الأنفاس، على رأسها دار بوشرون وشانيل وفان كليف أن آربلز وغيرهم كثر.
تأتي هذه التصاميم البارزة لتزين تصاميمك بأسلوب فريد ومميز، مانحةًاياها رونقاً ملفتاً. ينصحك الخبراء بأن تعتمدي هذه التصاميم الفاخرة مع مجوهرات متناغمة معها ، لكن بتصميم ناعم وغير بارز جداً، لأن الهدف الأساسي هو تسليط الضوء عليها.
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