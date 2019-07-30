"ريفر آيلاند" تطلق تشكيلة أزياء متميزة مصممة خصيصًا للنساء الأكبر عمرًا‏

تمر النساء بمراحل عمرية مختلفة، ولكل مرحلة أحتياجتها من الأزياء التى تريد أن تعبر عنها، فبعد البحث عن كل ما هو جديد و على الموضة أو القطع المختلفة والغريبة، تبدأ السيدات فى عمر معين وهو ما يسمي مرحلة النضج والشخصية الثابتة،أن تميل الى قطع الملابس التى يريدين أن تعبر عنهن فى هذة المرحلة العمرية الرائعة، وهى التى تظهرها بمظهر شبابي وعصري لكن بلمسة من الأناقة والنضج.

لهذا تهدف العلامة التجارية الجديدة River Island لمتاجر التجزئة إلى إرضاء احتياجات السيدات الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، من أجل التغلب على الفكرة الشائعة التى تهمل هذة الفئة العمرية على نطاق واسع والتى اصبحت تجذب ماركات الأزياء السائدة بشكل أساسي.

ستطلق شركة Harpenne المجموعة في سبتمبر وتملكها شركة River Island Global Holdings التابعة لشركة River Island، وعلى عكس التوافق مع أتجاهات الموضة سريعة الزوال، تعتزم Harpenne أن تصمم ملابس خالدة يمكن أرتداؤها على مدار السنة من قبل النساء الأكبر سنا اللائي ربما شعرن أنه تم تجاهلهن في السابق من قبل علامات الأزياء الشهيرة .

بمجموعة رائعة تتكون من 120 قطعة، مع ذكر Harpenne أن جميع المواد تم الحصول عليها من مصادر مستدامة ومصممة لتناسب جميع الأذواق وأشكال الجسم.

تشمل العناصر البارزة فستانًا بأكمام طويلة يكتمل بنمط مبعثر بالطلاء، ومعطف من الصوف القرمزي المذهل، وقميص أبيض من الدانتيل الفيكتوري.

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وفيما يتعلق بالملابس اليومية، هناك بلوفر من الحجر الملون خارج الكتف، وسترة طويلة من السمكة المنتفخة السوداء وقميص بأزرار زرقاء باستيل مع أكمام منتفخة. قالت فيونا لامبرت، العضو المنتدب لتطوير الأعمال في ريفر آيلاند تم إنشاء هاربين بعد ملاحظة وجود فجوة كبيرة في السوق، فنحن نريد أن نمنح العميل المنسي صوتًا، من خلال قطع داخل المجموعة مستوحاة من الثقافة والفردية. تهدف Harpenne، التي تستهدف النساء ذوات المواقف والحكمة، إلى إحداث ثورة في عرض البيع بالتجزئة بحيث يمكن لجميع النساء أن يتبنن إحساسهن بالأناقة والشعور بالثقة، بغض النظر عن أعمارهن.

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