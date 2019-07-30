احذري.. إطعام رضيعك قبل 6 أشهر قد يصيبه بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تشعر الأم عند تنوع مصدر تغذية طفلها الرضيع بإعطائه الأطعمة، بحالة من الفرحة والسعادة، وتعتقد أن ذلك يساعده على النمو ويجعله أكثر صحة، ولكن هل أدركت مدى خطورة الطعام المبكر على طفلها؟

يقول الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني، إنه لا بد أن يتناول الطفل الرضيع الطعام الليّن بداية من الشهر السادس حتى سنة ونصف، ويختلف استقبال تناول الطعام من طفل لآخر، قد يتقبله في عمر الستة أشهر وقد لا.

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وأضاف لـ"الخليج 365"، أنَّ الأطباء يفضلون دائمًا أن يبدأ الطفل الرضيع بتناول الأطعمة الليّنة من سن عام، متابعًا أنه من ضمن الأطعمة التي يُنصح بها لتقديمها للرضيع هي؛ البطاطس المهروسة، والخضراوات المسلوقة المهروسة، والزبادي خالي الدسم، والسيريلاك، والفواكه اللينة مثل البطيخ منزوع البذور، والمانجو، والموز، والمياه.

وأوضح أنَّ الأطفال غالبًا لا ينجذبون إلى الأطعمة، ويفضلون المعتاد عليه من حليب الأم أو اللبن الصناعي، لذلك فإن أفضل أوقات لتناوله الطعام عن الاستيقاظ من النوم، مشدّدًا على تجتب الأطعمة غير الصحية لما لها من مشاكل عدّة.

وحذّر أخصائي التغذية العلاجية من الأضرار الصحية التي تعود على الطفل حال تناول الأطعمة قبل الستة أشهر الأولى من عمره، وهي: عسر الهضم وانتفاخ المعدة، والقيء المستمر مع ارتفاع درجات الحرارة، والبكاء الحاد بسبب مغص المعدة، وتقلصات الجهاز الهضمي، كاشفًا أن إطعام الرضيع سكريات قبل بلوغه الستة أشهر، مثل المهلبية والأرز بالبن يساهم في إصابته بالسمنة ومرض السكري.