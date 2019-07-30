كيف تتجنب انتفاخ المعدة.. وهذه مخاطره

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مشكلة انتفاخ البطن وهي وجود كمية زائدة من الهواء، أو الغازات في المعدة والقناة الهضمية، من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا، إذ يسبب شعورًا بعدم الراحة، في السطور التالية يقدم "الخليج 365"، أسبابه وطرق الوقاية وأي الأوقات يكون خطرا.

أسباب انتفاخ المعدة، بحسب خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان:

- الفواكه الطازجة والفواكه الجافة والبقوليات والثوم والأطعمة الحريفة والدسمة.

- الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره؛ حيث يقل عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

- قلة الحركة هي سبب الشعور بالانتفاخ؛ حيث إنها تتسبب في خمول الأمعاء.

- التوتر النفسي من الأسباب المحتملة؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم هرمون التوتر، والذي يتسبب في إبطاء عملية الهضم.

- الملابس الضيقة؛ حيث يؤثر الضغط الخارجي بالسلب على توزيع الهواء في الأمعاء.

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

أسباب الانتفاخ لدى النساء:

- التغيّرات الهرمونية التي تحصل قبل اقتراب ميعاد الدورة الشهرية.

- تجمع الغازات في المعدة، نتيجة ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام.

- الإكثار من شرب السوائل الغازية.

- الإكثار من تناول الحبوب، والتي تحتاج إلى وقت أكبر في عملية الهضم.

- الإصابة بالإمساك.

أطعمة تسبب الانتفاخ:

هذه أبرز أنواع الأطعمة التي تتسبب في حدوث غازات معوية وانتفاخات في المعدة للرجل والمراءة، وفق ما نشر موقع "webteb".

- البصل الأخضر، والكرات، والثوم، يحتوي الجزء الأبيض منها على نسبة عالية من (الفروكتان)، وهي المادة المسؤولة عن تهيّج الأمعاء، وتفتقر أجسامنا لإنزيمات تحطيم (الفركتان) فلا يقدر أحد على هضمها بالكامل، ما يجعلها تسبب الغازات.

- الخرشوف، إذ يحتوي على أعلى نسبة من (الفروكتان) والألياف غير القابلة للهضم، ما يسبب آلام المعدة ومشكلات الهضم.

- المانجو؛ لاحتوائها على نسبة من سكر (الفركتوز) أكثر من نسبة (الجلوكوز)، وهذا الأمر يجعل من الصعب على الجسم امتصاص (الفركتوز)، فتتكون الغازات المعوية وتسبب الانتفاخات المؤلمة.

- البرقوق يكتظ بمادة (البوليولات) وهي المكون الرئيسي في بدائل السكر وهو المتسبب الرئيسي في أغلب حالات الغازات المعوية، ويتسبب تفاعلها مع بكتيريا الأمعاء بتخمرها، فينشأ الانتفاخ.

- التفاح، خطر لمن يعانون من سوء امتصاص (الفركتوز)، فهو يدفع هذا الخلل في امتصاص (الفركتوز)، ما يؤدي إلى تكون الغازات المعوية والانتفاخات.

- التوت، يمتلئ أيضًا (بالبوليولات)، التي تظل في الجهاز الهضمي بداخله لفترة طويلة، لكن لا يتم هضمها أبدًا، فتسبب انتفاخ البطن بشكل مفرط.

Advertisements

مشروبات تعالج الانتفاخ:

للتغلب على انتفاخ المعدة وتهدئة الأعراض الناجمة عنه، والذي ينجم غالبا عن انسداد الغازات في الجهاز الهضمي، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" عربية عن صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

- شاي النعناع، يحتوي على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي.

- ماء جوز الهند، لأنه يحتوي على البوتاسيوم مثل الموز، لذا فهو يساعد على تنظيم مستويات الإلكتروليت ويبقي مستويات السوائل منتظمة في أجسامنا.

- الماء، زيادة كمية الماء وسيلة رائعة لمساعدة الجسم على التخلص من السوائل، بدلا من حبسها داخل الجسم.

- الماء مع الليمون، ذلك أنه عندما يكون الهضم شاقا، فإن الماء مع الليمون يساعد الجسم في هضم الطعام بشكل أفضل ويمتص المزيد من العناصر الغذائية.

- شاي الزنجبيل ببذور الشمر، يعتقد مقدم البرامج الشهير، الدكتور أوز، أنه بعد تناول وجبة دسمة في منتصف النهار "فإن تناول كوب من شاي الزنجبيل مع بذور الشمر يساعد في تقليل عسر الهضم وتقليل انتفاخ البطن"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشاي يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء ويحول دون المبالغة في إفرازات الأمعاء.

- العصائر، مثل الموز والأفوكادو تعد طريقة رائعة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

عادات غذائية صحية للتخلص من الانتفاخ:

- تناول الحبوب الكاملة بدلا من الخبز والأرز الأبيض وهي متوفرة في المعكرونة المصنوعة من طحين القمح ذي الحبة الكاملة والبرجل والفريكة والشعير والأرز البني والكسكسي المصنوع من طحين قمح كامل والشوفان، نظرا لأن مكوناته تحتوي على فيتامين "ب" الذي يحارب انتفاخ البطن بشكل كبير.

- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، لأن هذا يسهل عملية الهضم.

- حاول بقدر الإمكان تخفيف الملح في الطعام، لأن الملح يتسبب في احتباس الماء في الجسم، والذي ينتج عنه الانتفاخ.

- تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة، لتلافي ارتجاع الطعام إلى المريء وأكثِرْ من المجهود الحركي خاصة بعد الإفطار.

- تجنب تناول الحلويات والأغذية الدسمة، مثل المقالي والوجبات السريعة لأن الدهون تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة وتسبب سوء الهضم.

- قسِّم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة وتجنب الوجبات الكبيرة.

متى يكون الانتفاخ مؤشرا خطيرا؟

حذرت منظمة خيرية بريطانية معنية بمكافحة سرطان المبيض من أن ثلثي النساء اللائي يعانين من أحد الأعراض الرئيسية لمرض سرطان المبيض لا يذهبن إلى الطبيب لدى ظهوره، بحسب ما ذكرته "BBC" البريطانية.

وأفاد استطلاع أجرته شركة يوغوف المتخصصة في أبحاث السوق بأن 34 في المئة فقط من بين 1142 امرأة في بريطانيا قلن إنهن يذهبن للطبيب إذا عانين من انتفاخ مستمر في البطن.

وأعربت منظمة "تارغت أوفيريان كانسر" عن قلقها إزاء "انخفاض مستوى الوعي بشكل مزعج" بشأن الانتفاخ كعرض من أعراض سرطان المبيض.

وكانت دراسة سابقة، أعدتها المنظمة، قد كشفت عن أن واحدة فقط من بين كل خمس نساء قد تعتبر الانتفاخ عرضا لذلك المرض.

واستطلع المسح نساء في أنحاء بريطانيا بشأن رد فعلهن إذا عانين من "انتفاخ متكرر".

وسُمح للنساء المستطلعات باختيار أكثر من إجابة، لكن 392 منهن فقط قلن إنهن يذهبن للطبيب.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا أي شخص، يعاني من انتفاخ خلال أغلب الأيام عبر ثلاثة أسابيع متوالية بأن يذهب إلى الطبيب.