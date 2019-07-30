كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - إن كنت على موعد مع سهرة وترغبين في مكياج سهرة ناعم بألوان فاتحة تمنحك إطلالة مشرقة لا تشوبها شائبة، فسنقدم لك طريقة تطبيق مكياج سهرة ناعم خطوة بخطوة، ومن خلاله ستلفتين الأنظار بنعومة ملامحك وأناقة مظهرك، بعيداً عن أساليب المكياج القوية، فالمكياج الناعم موضة لا تنتهي ويلائم مختلف المناسبات.



تحضير البشرة

ضعي السيروم على بشرة وجهك ووزعيه عليها بالتساوي



في البداية، ضعي السيروم على بشرة وجهك ووزعيه عليها بالتساوي لتحصلي على بشرة رطبة وندية. من ثم، ضعي كمية قليلة جداً من الهايلايتر على الوجنتين ومنطقة العين وعلى الأنف والشفاه، بعدها طبقي كريم الأساس بتركيبة سائلة على كامل الوجه بواسطة الفرشاة، واحرصي على مزج الهايلايتر وكريم الأساس جيداً للحصول على إطلالة طبيعية غير مصطنعة. ثم، ضعي الكونسيلر بشكل متساو على محيط العين لإخفاء الهالات السوداء والشوائب.



مكياج عيون

طبقي ظلال العيون بلون فاتح



طبقي ظلال العيون بلون فاتح، كالوردي أو الزهري أو البنفسجي، على كامل الجفن العلوي، على أن يكون مسحوباً الى خارج العين. من ثم، طبقي ظل العين باللون البيج الفاتح تحت الجفن السفلي، ومديه قليلاً الى خارج العين. ولتوسيع العين، ضعي القليل من الظلال الفضية فوق العين، بعدها ارسمي خط أيلاينر أسود عريضاً على كامل الجفن العلوي وحتى حدود العين الخارجية.



أحمر شفاه وردي

ارسمي حدود شفتيك بواسطة قلم الشفاه



ارسمي حدود شفتيك بواسطة قلم الشفاه بطريقة أنيقة ومتقنة، من ثم طبقي أحمر الشفاه داخل الشفتين، على أن يكون بلون يتماشى مع ظلال العيون التي اعتمدتها. بعدها، طبقي البلاش الوردي أو الخوخي على تفاحة خديك للحصول على طلة مشرقة ومتوهجة.

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