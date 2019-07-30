البلاش الأفضل للون بشرتك... تعرفي إليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - البلاش هو مستحضر المكياج الذي يمنح بشرة وجهك، في غضون ثوانٍ، إشراقة طبيعية وتوهجاً لا مثيل له، ويضفي عليها التجدد والحيوية. لكن المشكلة الفعلية تكمن في إيجاد البلاش المناسب للون البشرة. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال أفضل بلاش للون بشرتك، والذي يساعدك في الحصول على بشرة مشرقة ومضيئة بشكل طبيعي.



Fenty Beauty Match Stix Shimmer Skinstick in Yacht Life للبشرة الفاتحة جداً

عندما لا تجيدين اختيار لون البلاش المناسب، ستبدو بشرة وجهك ملطخة، لذلك فإن هذا البلاش باللون الخوخي سيمنحك مظهراً مشرقاً ومنعشاً. كما أنه مصمم ليكون سهل الاستخدام. ضعي القليل من هذا البلاش على أصابعك وطبقيه على أعلى خديك بواسطة التربيت عليهما.

Fenty Beauty Match Stix Shimmer Skinstick in Yacht Life



Nars Liquid Blush in Orgasm للبشرة الفاتحة

يشكل هذا البلاش ذو اللون الوردي الخيار الأفضل لذوات البشرة الفاتحة، فهو سيمنحها إشراقة طبيعية وتورداً جذاباً يضفي التوهج على طلتك. طبقي هذا البلاش الذي يتميز بتركيبته السائلة الخفيفة بأصابعك، لإضفاء لمسة جذابة على مكياجك.

Nars Liquid Blush in Orgasm



Benefit Cosmetics Galifornia Sunny Golden Pink Blush للبشرة الفاتحة الى المتوسطة

كقاعدة عامة للون البشرة الفاتحة الى متوسطة، ابتعدي عن البلاش الذي يكون بلون أفتح من لون بشرتك، بالتالي فإن هذا البلاش ذا اللون الوردي الفاتح، سيمنح خدودك توهجاً صحياً وطبيعياً. طبقي هذا البلاش على الصدغين وأطراف الجبهة وأعلى الخدين.

Benefit Cosmetics Galifornia Sunny Golden Pink Blush



Milani Rose Powder Blush in Coral Cove للبشرة المتوسطة

إن البلاش باللون الخوخي أو البرتقالي يمكن أن يجعل بشرتك الحنطية باهتة أو عديمة اللون. لذلك، فإن البلاش الوردي هذا، يساعدك على توازن اللون الأصفر في بشرتك ويمنحك مظهراً مشرقاً، كما بإمكانك تطبيق القليل منه على شفتيك لمنحهما لمسة مشرقة.

Milani Rose Powder Blush in Coral Cove



Mac Powder Blush in Desert Rose للبشرة الزيتونية

هذا البلاش يعد الخيار الأفضل لمن يتمتعن ببشرة زيتونية، فهو سيضفي الدفء على بشرتك ويكمل النغمات الصفراء الطبيعية فيها. استخدمي فرشاة ناعمة لمزج اللون وتطبيقه على تفاحة الخدين وعظمة الخدين.

Mac Powder Blush in Desert Rose



Clinique Cheek Pop in Cola Pop للبشرة السمراء

إن هذا البلاش ذا اللون القرميدي مثالي لذوات البشرة السمراء، فهو يمنح بشرتهن الدفء ويضفي عليها إشراقة طبيعية.

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