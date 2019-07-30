احصلي على مكياج عيون نحاسي على طريقة سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - استطاعت النجمة الشابة سيلينا غوميز أن تأسر قلوب المشاهدين ليس فقط بفضل أدائها المميّز وموهبتها العالية، إنما أيضاً بفضل ذوقها في اختيار إطلالاتها اللافتة. ومن أكثر ما لفت نظرنا أخيراً إلى إطلالات سيلينا غوميز هو أسلوب المكياج الذي تعتمده وتحديداً مكياج العيون، والذي يناسب سنّها ويمنحها ملامح جذابة وناعمة في الوقت نفسه.



تميل سيلينا غوميز إلى اختيار الألوان الناعمة التي تمنحها مكياجاً جذاباً وطبيعياً في الوقت نفسه. لكنها في بعض الأوقات، تظهر مكياج عيون لافت وجريء. وإذا أردت الحصول على مكياج عيون على طريقة سيلينا غوميز إليك أبرز الخطوات:



استخدمي برايمر العيون كي تحضّري بشرتك لاستقبال المكياج، واختاريه بتركيبة مرطّبة تجعل مستحضرات التجميل الخاصة بمكياج العيون تمتد بسلاسة على البشرة من دون أن تتكتّل.

سيلينا غوميز



الخيار الأول هو ظلال عيون باللون النحاسي المعتدل، تضعيها على كامل الجفن المتحرّك بكميّة قليلة تكفي كي تظهر الأساس مشرقاً. هذه الدرجة من النحاسي لتجعل مكياج عينيك يبدو مشرقاً إنما هادئاً في الوقت نفسه.



اختاري ظلالا نحاسية بدرجة أغمق مائلة قليلاً إلى الاحمرار، وطبقيها على زوايا العين الخارجية مع مزجها بالفرشاة الخاصة حتى تتجانس مع اللون الأساس. ارسمي الظلال على شكل أجنحة كي تزيد من امتداد عينيك.



اختاري أيلاينر سائلاً باللون الأسود وارسمي خطاً رفيعاً إنما بارزاً يمتد من الزوايا الداخلية للعين حتى الأطراف. بإمكانك رسم الخط بقلم جاف قبل أن تثبتيه بالأيلاينر السائل.

مكياج عيون نحاسي على طريقة سيلينا غوميز



بعد الانتهاء من رسم الأيلاينر، ضعي الرموش الصناعية التي ستزيد جاذبية مكياج عينيك، وتمنحك نظرة دراماتيكية. أما إذا كنت محظوظة برموش كثيفة وطويلة فبإمكانك عندها الاكتفاء بالماسكرا السوداء.

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استخدمي فرشاة صغيرة لتضعي بعض الظلال النحاسية ذات الدرجة المتوسطة تحت خط الرموش السفلى. هذه اللمسة ضرورية لتختمي مكياج عينيك وتجعليهما تبدوان أكثر جاذبية.



بعد الانتهاء من مكياج العيون، تستخدم سيلينا لوحة تحديد الحواجب لترسم حاجبيها وتملأ الفراغات. وهي تميل إلى استخدام البودرة لأنها سهلة الاستعمال وتجعل حاجبيها يبدوان طبيعيين.

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