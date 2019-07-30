أفضل فاونديشن للبشرة المختلطة من أهم العلامات التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - صاحبات البشرة المختلطة، يجدن صعوبة في اختيار كريم الأساس أو الفاونديشن المناسب لهن. فالبشرة المختلطة، يصعب تحديد حاجاتها لأنها مقسّمة بين منطقة جافة (منطقة الوجنتين) ومنطقة دهنية (الجبين والأنف والذقن). ومن هنا فإن تحديد كريم الأساس المناسب لهذا النوع من البشرة أمر معقد بعض الشيء.



في ما يأتي أبرز أنواع الفاونديشن التي قدّمتها العلامات التجارية لذوات البشرة المختلطة.



NYX Total Control Drop Foundation

NYX Total Control Drop Foundation



يضمن لك كريم الأساس من نيكس تغطية مثالية تمنحك لوناً متجانساً ومشرقاً، تركيبته ناعمة يمتد بسلاسة على البشرة. يعمل على تعديل كمية الزيوت المفرزة من البشرة ويحافظ على ملمسها الناعم في الوقت نفسه.



Too Faced Born This Way Foundation

Too Faced Born This Way Foundation



يأتي هذا المستحضر من تو فايسد بتركيبة خالية من الزيوت تمنحك بشرة موحّدة اللون ونقيّة، وبفضل احتوائه على مياه جوز الهند وحمض الهيالورونيك فهو يساعد في ترطيب البشرة.



Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation

Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation

إذا كنت من ذوات البشرة المختلطة والحساسة فإن هذا الفاونديشن من كوفيرغيرل هو الخيار المناسب لك. يأتي هذا المستحضر بتركيبة مرطّبة غنيّة بالفيتامينات E وB3 وB5 بالإضافة إلى مكوّنات مضادة للأكسدة وحماية SPF20.



Rimmel Stay Matte Foundation

Rimmel Stay Matte Foundation

تركيبة فريدة يقدّمها كريم الأساس من ريميل إذ أنه يوفر تغطية كامل للبشرة تستمر مدة 12 ساعة. يساعد هذا المستحضر في إخفاء الخطوط الظاهرة على سطح البشرة وفي تقليص المسامات الواسعة.



Clinique Acne Solutions Foundation

Clinique Acne Solutions Foundation



تركيبة ناعمة خالية من الزيوت تخفي على الفور شوائب البشرة وتوحّد لونها. كما يساعد هذا الفاونديشن في حماية البشرة من مشكلة حب الشباب.



MAC Studio Fix Fluid

MAC Studio Fix Fluid



يوفر لك كريم أساس ماك تغطية مثالية ولوناً مشرقاً بالإضافة إلى حماية SPF15، تركيبة الناعمة تسمح له بالامتداد بسهولة على البشرة من دون أن يحدث أي تكتّلات.

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Bare Minerals Matte Foundation

Bare Minerals Matte Foundation



يأتي بتركيبة نباتية 100% يمتدّ على البشرة ليمنحها ملمساً حريرياً ناعماً ولوناً متجانساً. يعمل هذا المستحضر من بار مينيرالز على التحكّم بالزيوت المفرزة في البشرة من دون أن يؤدي إلى جفافها.

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