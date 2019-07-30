أفضل ماسك طبيعي لعلاج تساقط الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - وصفة ماسك لعلاج تساقط الشعر مع نتيجة فاعلة وظاهرة في فترة قصيرة جدًّا لكل من تعاني مشكلة تساقط الشعر في أيّ مرحلة عمرية، ومهما تعدّدت أسباب هذه المشكلة، مثل العوامل الوراثية والتوتر، والبيئة وسوء التغذية والحمل، في ما يلي تجدين وصفات وعلاجات طبيعية لمنع ومعالجة تساقط الشعر في فترة قصيرة.



تأكدي أنّ هذا العلاج المنزلي لمنع تساقط الشعر لا يكفي، حيث لا بدّ من دعمه بعلاجات متّبعة، مثل الأمصال الجيدة المغذية التي تختارينها من شركات عالمية موثوق بها، مع ضرورة الابتعاد عن المواد الكيميائية.



إليكِ أفضل ماسك طبيعي لعلاج ومنع تساقط الشعر:

أفضل ماسك طبيعي لعلاج ومنع تساقط الشعر



ماسك إكليل الجبل والكركديه والحلبة



فوائده:

تقوي بذور الحلبة فروة الشعر والجذور كثيرًا، وتعزز من لمعان الخصلات وقوتها، كما أنّ إكليل الجبل، أو الروزماري، يحسّن من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس، ويحمل المزيد من المواد المغذية، إلى الجذور والبويصلات، ويعالج القشرة التي تُضعف الشعر وتسبب جفاف الفروة. أما الكركديه فيساعد على منع تساقط الشعر، كونه غنيًّا جدًّا بمضادات الأكسدة وفيتامينات A وC، والأحماض الأمينية المكافحة لتساقط الشعر، والمعزّزة لتسريع نمو الشعر ومضاعفة لمعانه.



طريقة التحضير والاستخدام:

اِنقعي كوبًا صغيرًا من بذور الحلبة وأوراق الكركديه وحزمة الروزماري في ماء دافئ لمدة 24 ساعة، ثم اشطفي الشعر كلّ يوم بهذا الخليط، بعد غسله بالشامبو.



نصيحة إضافية:

لتعزيز مفعول هذا الماسك، احرصي على معالجة الفروة والخصلات والأطراف بالزيوت الطبيعية، كزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز. قومي بتدفئة الزيوت وتدليك الفروة بها برفق تام. يمكنكِ ترك هذا الماسك على الشعر طوال الليل ثم شطفه في الصباح. كرّري هذا الماسك من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.



نصائح لمنع تساقط الشعر

بعض النصائح لمنع تساقط الشعر



إليكِ بعض النصائح لمنع تساقط الشعر وتعزيز سرعة نموه:



مارسي الرياضة بانتظام، وخفّفي عنكِ التوتر والاجهاد، واحرصي على الخروج إلى الهواء الطلق والتنفس بعمق، ومنح خصلات شعركِ فرصة التنفّس بعيدًا عن تسريحات الشعر المشدودة.

Advertisements



احرصي على تناول الأطعمة الصحّية وشرب المزيد من الماء، وابتعدي قدر الامكان عن السكريات والأطعمة الجاهزة والمعلبة.



خفّفي عن شعركِ استخدام العلاجات الكيميائية القاسية والحرارية المضرّة، كالصبغة والمكواة ومستحضرات تثبيت الشعر وغيرها من العلاجات والمستحضرات الضارّة.

إقرئي أيضاً

ماسكات الحليب لبشرة فاتحة في عيد الأضحى

أقوى فوائد زيت السمسم للبشرة

علاج مسمار القدم بوصفات طبيعية بسيطة