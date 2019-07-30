كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - تسريحات شعر للسفر، تناسب الأجواء الصيفية الحارة والرحلات الطويلة، بأسلوب عفوي وناعم بعيدًا عن المبالغة والتكلّف، يمكنكِ اعتمادها خلال سفرِك، والتي تتلاءم واطلالتكِ النهارية، وكذلك الرسمية، مستوحاة من تسريحات شعر النجمات، اختارها لكِ "الخليج 365.نت" لتنعمي باطلالة أنيقة وعفوية في الوقت ذاته.

تسريحات شعر للسفر من وحي النجمات

1-تسريحة ذيل الحصان للسفر

تتنوّع تسريحات ذيل الحصان، منها المشدود إلى الأعلى أو تلك المنخفضة إلى أسفل الرقبة، على طريقة الممثّلة الهنديّة فريدا بينتو Freida Pinto التي يمكنكِ اعتمادها خلال سفرِك.

فريدا بينتو Freida Pinto

2- تسريحة شعر قصير مبلّل

تسريحة الشعر المبلّل، تعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجًا، وخصوصًا في صفوف ذوات الشعر القصير. يمكنكِ اعتماد هذه التسريحة خلال رحلتكِ الطويلة، لتنعمي باطلالة عفوية وأنيقة في الوقت ذاته على غرار جنيفر لوبيز.

جنيفر لوبيز Jennifer Lopez



3- تسريحة الضفائر المتسلقة للسفر

تسريحة الضفائر، تناسب الرحلات الطويلة جدًّا وللأجواء الحارة. قومي بتجديل شعركِ ضفيرتين جانبيّتين، تسريحة شبابيّة وناعمة تليق ياطلالاتكِ سواء النهارية أو المسائية. اختبري أيضًا ضفيرة الطوق البوهيميّة، اطلالة شبابيّة، لافتة وعصريّة على غرار أوليفيا كالبو Olivia Culpo.



أوليفيا كالبو Olivia Culpo

4-تسريحة الشعر المرفوع للسفر

يتنوّع بين وتسريحات الكعكة المنخفضة، الفوضويّة والملفوفة للوراء عند منتصف الرأس، على غرار جيسيكا شاستن Jessica Chastain، فهي مناسبة جدًّا لأجواء السفر.

جيسيكا شاستن Jessica Chastain

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5- تسريحة ذيل الحصان للشعر الطويل

إذا كنتِ من ذوات الشعر الطويل، فهناك العديد من تسريحات الشعر الناعمة التي بإمكانكِ اعتمادها بكل سهولة. اتجهي إلى تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، واعتمدي فرق في وسط الشعر لتُبرزي ملامح وجهكِ بأسلوب جميل ولافت على طريقة بيونسيه beyonce.

بيونسيه beyonce



6- تسريحة الأوشحة الحريرية ملونة

لاطلالة شبابية عصرية وأنيقة في الوقت ذاته، وتناسب أجواء السفر، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة شعر عفوية مزيّنة بوشاح حريري ملون، من وحي عروض صيف 2019، إمّا عن طريف لفّه كطوق حول مقدّمة الرأس مع غرّة منسدلة على الجانبين، أو حول الكعكة، وربطه على شكل عقدة صغيرة وناعمة. وإمّا من خلال تغطية الشعر بالكامل.

تسريحة شعر للسفر مزيّنة بسكارف مطبع

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