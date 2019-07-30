بروفايل.. هبة حسين أم بدرجة مذيعة

إعلامية من طراز فريد، عشقت العمل الإخباري، لذلك حصلت على العديد من الشهادات منها شهادة تقدير من القوات المسلحة المصرية للأداء المتميز في نقل فعاليات افتتاحات المشروعات القومية، كما حصلت على شهادات تكريم من الهيئة الوطنية للإعلام، وقناة "النيل للأخبار" على الأداء المتميز في تقديم فعاليات وإدارة جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وتم اختيار هبة حسين لإدارة المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية اليوم.

لم تكتفي بشهادة تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز عام 2010.

منذ التحاقها بقسم الإذاعة بدأت تتبلور قدراتها وأحلامها في العمل كمذيعة وقارئة للنشرة، فكانت من المحظوظين بعد التحاقها بقناة "النيل للأخبار"، عقب تخرجها مباشرة، وتوالت إنجازتها في مجالها، فقدمت مجموعة من البرامج السياسية، بالإضافة لتقديم ونقل الإذاعة الخارجية لفعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية والمشاركة في إدارة جلسات منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ.

من أبرز البرامج التي قدمتها "حوار خاص"، "من القاهرة"، "المشهد"، "خير الأجناد"، وبرنامج تعليق صوتي يتحدث عن بطولات الجيش المصري عبر التاريخ.

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وخلال مشوارها حصدت العديد من الجوائز لأدائها المتميز، منها شهادة تقدير من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وشهادة تقدير للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لكلية العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر 2010، وغيرها من الجوائز.

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رغم نجاحها في حياتها العملية إلا أن ذلك لم يؤثر يومًا على بيتها، فكانت الأم العاملة التي توازن بين منزلها وعملها، فهي أم لـ3 فتيات أكبرهم "هانيا"، في الصف الإعدادي، وأصغرهم "ملك"، في "كي جي 2".