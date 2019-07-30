مصدر: نجل أنغام تشاجر معها وترك المنزل عقب علمه نبأ زواجها من أحمد إبراهيم

رغم وقوعه منذ نحو شهرين، ما زال أصداء زواج الفنانة أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع كل جديد حول علاقتهما، وعلاقة الأولى بابنها عمر عارف.

وقال مصدر مقرب من المطربة أنغام لـ"الوطن"، إن الزواج جرى عرفيًا في البداية، بعيدًا عن معرفة أولادها، وعندما جرى تسريب الخبر إلى نجلها الكبير عمر تشاجر معاها وترك لها المنزل، وحذف صورهما من على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولم تحاول أنغام حل الأزمة بينهما، على حد قوله.

اقرأ أيضا: "مسيرك هتقع في إيدي".. القصة الكاملة لخلاف أنغام مع نجلها بسبب أحمد إبراهيم

وأضاف المصدر، أن الموزع أحمد إبراهيم أصر على أن يجمع بين السيدتين وهو ما رفضته ياسمين عيسي زوجته الأولى، فحين وافقت عليه أنغام، وبناء عليه قرر إبراهيم الانتقال الى الاستوديو الخاص به، ليستقبل فيه أولاده مالك وعيسى.

Advertisements

اقرأ: نجل أنغام يحذف صورها من إنستجرام بعد زواجها.. ويعلق: ولد ضائع

وكان عمر عارف نجل الفنانة أنغام، هاجم اليوم زوج والده الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عبر تغريدة نشرها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، و"إنستجرام".

نجل أنغام يهاجم زوجها أحمد إبراهيم: "أحتقر هذا الرجل"

ويظهر إبراهيم في المناسبات الرسمية فقط مع أنغام سواء في حفلاتها أو تكريماتها فقط، ومنها ظهوره الأخير معها في حفل توزيع جوائز "الميما" خلال تسلمها جائزة "أفضل فنانة مصرية".