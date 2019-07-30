بـ"هوت شورت وتان".. نرمين الفقي تنشر صورها في اليونان على "إنستجرام"

"هوت شورت" من اللون الأبيض، و"توب" من نفس اللون، هو "اللوك" الذي اختارته نرمين الفقي خلال وجودها في جزيرة ميكونوس باليونان، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صور لها.

وارتدت "الفقي" على تلك الملابس شنطة صغيرة من اللون البني "كروس"، وحذاء رياضي أبيض، وتركت شعرها منسدلا، ببشرتها البرونزية بعد حصولها على "التان".

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عدد كبير من متابعي وجمهور نرميبن الفقي تفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات على الصور، من بينها، "يا خرااااااشي يا ناس وربي أجمل طفلة في الكون"، و"قمر ما شاء الله"، و"أسأل الله لكي الهداية"، و"بتبقي أحلى لما بتلبسي كويس مش مكشوف كده".

وتحرص نرمين الفقي على مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية على "إنستجرام".