فوائد الخيار.. بديل للأسبرين ومضاد للأورام الخبيثة

الخيار به خصائص مفيدة جدًا لجسم الإنسان قد يجهلها الكثيرون، الشائع عنه أنه بديل للمياه في الجسم، لكن الخيار له فوائد أخرى لا تعد ولا تحصى.

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، ولكنه يحتوي أيضا على بروتينات ودهون وكربوهيدرات وعناصر معدنية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والزنك، كما يحتوي على نسبة ضئيلة من الفيتامينات باستثناء فيتامين "k"، الذي تبلغ نسبته 21% من الخيار.

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فائدة الخيار للجسم

نقلًا عن "ميديك فوروم" أكد خبراء التغذية والأطباء أن للخيار فوائد عديدة للجسم، فالخيار يعد بديلًا فعالًا للأسبرين، لأن الماء الموجود في الخيار تساهم في التفاعلات القلوية، وهو مثالي للبيئة الداخلية للجسم، مما يمنع من زيادة الحموضة.

يوصي الخبراء بضرورة إدراج الخيار في نظام كبار السن الغذائي، خاصة لأنه يخلق شعور بالشبع، لذلك فإن حمية الخيار يمكن أن تقلل من هشاشة العظام، وكذلك عمليات فقدان الكتلة العضلية التي تعتبر واحدة من علامات شيخوخة الجسم، كما تخفف من علامات قرب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يؤكد الأطباء أن الخيار مضاد قوي للالتهابات كالأسبرين، ولكنه غير مضر بالمعدة، كما يحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد والتربينات التي تمنع ظهور الأورام الخبيثة، ويحتوي الخيار على مركب نادر جدا وهو "cucurbitacin" الذي يقيد نمو الأورام الخبيثة، فهذا المركب يستخدم حاليا كمادة أساسية في إنتاج أدوية لعلاج الأمراض السرطانية.