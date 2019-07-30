"مسيرك هتقع في إيدي".. القصة الكاملة لخلاف أنغام مع نجلها بسبب أحمد إبراهيم

لم تمر زيجة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مرور الكرام، منذ الإعلان عنها وحتى وقتنا هذا، فالأمر خلق العديد من الخلافات بين الفنانة وآخرون، أبرزهم أصالة، والتي تجمعها صلة قرابة مع زوجة "إبراهيم" الأولى، حتى وصل الأمر لتوتر العلاقة بين أنغام ونجلها عُمر عارف.

إلغاء متابعتها على "إنستجرام"، وحذف عمر صور والدته أنغام ، كانت بداية إعلان نجلها عن رفضه لزواج والدته بطريقة غير مُباشرة، حتى قرر اليوم توجيه رسالة قاسية لزوجها، ووصفه بالـ مؤقت، مؤكدًا أنه يحتقره، حسبما وصفه في آخر منشور له.

تهديد علني لزوجها

نشر عمر عارف اليوم عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة "إبراهيم" وعلق عليها: "مسيرك هتقع في إيدي"، الأمر الذي اعتقده البعض تهديد واضح لزوج والدته.

منشور يؤكد رفض عُمر لزوج والدته

شارك عمر ابن الفنانة أنغام عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصورة له مع والدته، وعلق عليها: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدًا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لكم ضغط كبير بسبب ذلك سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

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عمر يحذف صور والدته

قرر نجل الفنانة مؤخرًا حذف كل صورها من صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة له عبر الصفحة وعلق عليها قائلا: "LOST BOY"، أي "ولد ضائع"، وهو ما اعتبره بعض متابعيه أنه دليل على حزنه لما قامت به والدته بزواجها.

يذكر أن عمر منذ زواج الفنانة أنغام من أحمد إبراهيم لم يظهر معها في أي حفل أو مناسبة عامة على عكس ما كانت تصطحبه في مناسباتها، وكان آخر ظهور له معها في ديسمبر الماضي خلال حفلها الغنائي في مسرح الماركيه، وتداولت أخبار حول وجود خلافات قوية بين عمر ووالدته والتي على إثرها نشبت مشادة عنيفة بينه وبين أحمد إبراهيم.