كواليس أول ظهور لها بعد الطلاق.. ياسمين عبد العزيز مناصرة للمرأة: "وممكن أتجوز تاني"

أعلنت الإعلامية منى الشاذلى عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعدادها لإطلاق موسم جديد من برنامجها "معكم"، المذاع عبر فضائية CBC، ومن المقرر أن تكون أولى ضيوفه الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي ابتعدت عن وسائل الإعلام والظهور خلال اللقاءات التلفزيونية منذ حوالي 17عامًا.

وأرفقت "الشاذلي" تعليقًا على الصور خلال الحلقة، قائلةً: "العيد عيدين، وفي اسبوع العيد استنونا مع أولى مفاجأت الموسم الجديد، ياسمين عبد العزيز في أول لقاء تلفزيوني لها بعد 17 سنة، هتتفاجئوا بأسرار عنها لأول مرة، ده غير التحديات الجديدة والألعاب اللي كلها ضحك".

تواصل "هُن" مع أحمد شلبى، رئيس تحرير برنامج "معكم"، والذي روى تفاصيل وكواليس استضافة ياسمين خلال البرنامج، وقال: "من أول مابدأنا البرنامج من 5 سنين، كنا بنتواصل دائمًا مع ياسمين، لتكون ضيفة من ضيوف البرنامج، وهي كانت بتأجل وبتعتذر، معللةٍ أنها مبتطلعش في برامج، كل سنة على مدار الخمس سنوات، وفي بداية الموسم الجديد طلبت منها نعقد اجتماع، ورحبت بيه، علشان نتفق ونقنعها إنها لازم تظهر بعد غياب 17عامًا، خدنا وقت كبير في إقناعها، وإن ده وقت مناسب للعودة للأضواء والبرامج من جديد، خاصةً أن أخر ظهور لها كان خلال عام 2002".

وضعت ياسمين شروطًا لظهورها خلال البرنامج، فأرادت الظهور بشكل مختلف، مشيدة بالجو العام الذي يتمتع به ضيوف البرنامج، وتابع "شلبي": "قالت عايزة أطلع بشكل مختلف مش مجرد برنامج حواري قائم على الأسئلة والأجوبة".

وأضاف: "عملنا اجتماع تاني في مكتبها، وقعدنا نفكر في أشكال مختلفة سواء في الظهور أو البرومو ونمط الأسئلة خلال الحلقة، ليتم الاتفاق على شكل جديد، وهو ما جعلنا نقوم بعمل جزأين للحلقة، وقت المونتاج مكناش عارفين نشيل إيه ونحط إيه".

حاولت أسرة إعداد البرنامج الابتعاد عن الجانب الشخصي في حياة الفنانة، حفاظًا على خصوصيتها، وهو ما استقبلته ياسمين بصدر رحب خاصةً بعد تداول الأخبار في الأونة الأخيرة عن انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، وزواجه من الفنانة ريهام حجاج، وقال "شلبي": "قالت مفيش مشكلة، وخليني أعلق على موضوع الانفصال والطلاق، خاصةً أن الانفصال تم بشكل قائم على الاحترام، وهو ما تم ذكره خلال الحلقة، فقالت إن الطلاق الحل الأمثل في حالة تفاقم المشاكل والخلافات بين الزوجين، ولا هي أول ولا آخر سيدة تنفصل".

ونفى شلبي ماتم تداوله عبر المواقع وزواجها مجددًا، فعندما وجهت لها منى الشاذلي سؤال: "بتفكري تتجوزي تاني"، ردت: "طبعًا هتجوز تاني"، وهو منافي للحقيقة، حيث قالت ياسمين ردا على هذا السؤال، "الأيام الجاية محدش عارف مخبية إيه، يعني ممكن أقول مش هتجوز، وبعد سنة يطلع قدامي حد كويس، الحب والارتباط مش قرار نهائي ممكن نقابل حد يحبنا ونحبه، ومش مرتبط بالأيام هسيبها للقسمة والنصيب، محدش عارف الأيام فيها إيه".

وأوضح "شلبي" أن إجابة ياسمين على هذا السؤال، هي عدم معارضتها فكرة الارتباط مرة أخرى حالة تعرفها وإيجادها الشخص المناسب، كما كانت الحلقة مليئة بالتفاصيل عن الجوانب الاجتماعية والفنية والكواليس الخاصة بأعمالها الفنية، إلى جانب تطلعاتها وأمنياتها في الحياة بوجه عام.

فوجئ "شلبي" بشخصية ياسمين، فهي على حد وصفه نصيرة ومتشدة للمرأة بشكل كبير: "قالت عن التحرش ممكن أقتل قتيل، لو شوفت واحد بيتحرش بواحدة"، كما تتمنى الوصول لتقلد المناصب النصيرة للمرأة.

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وارتدت "ياسمين" فستان منقوش بالورود، و"توب دانتيل" باللون الأسود، يشبه إطلالة سابقة للفنانة رانيا يوسف خلال سهرة خاصة بصحبة الفنانة لقاء الخميسي ودينا، في أبريل من العام الحالي.

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وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أصدرت بيان مؤخرا تعلن فيه انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، رسميا، بعد زواج دام سنوات، وارتباطه بالفنانة ريهام حجاج.

وكانت حرب باردة قد دارت بين ياسمين وريهام عبر "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الماضي، فنشرت "ياسمين" عددًا من الصور لباقات ورد حمراء ضخمة، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن عبارة "أحبك يا سو" باللغة الإنجليزية، وعلقت عليها قائلة: "بردو لأ.. وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها إلى أن طليقها وزوج "ريهام" رجل الأعمال محمد حلاوة، أرسل لها الورود، فضلا عن إضافة صورة لمقطع من أغنية لأم كلثوم "فات الميعاد".

وردت "ريهام"، على ما كتبته "ياسمين"، بمقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة"، الذي قال خلاله: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".