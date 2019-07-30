في أول ظهور إعلامي بعد الطلاق.. ياسمين عبد العزيز تتألق بفستان تخطى 30 ألف جنيه

بفستان "فلوري" متعدد الألوان غلب عليه اللونين الأحمر والبُني، قصير دون أكمام، مع شعر "ويفي"، تطل علينا الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الإعلامية منى الشاذلي، قريبًا خلال الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، المذاع عبر فضائية CBC، عقب غياب دام 17عامًا من اللقاءات التلفزيونية.

واختارت "عبد العزيز" الفستان، من دار أزياء DOLCE & GABBANA، الذي يبلغ قيمته 1650 يورو، بما يعادل 30,370 ألف جنيه مصري، بحسب ما نشرته صفحة دار الأزياء على "إنستجرام".

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ويعد هذا اللقاء أيضًا هو الأول عقب طلاق الفنانة من رجل الأعمال، محمد حلاوة، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج، ومن المُقرر أن تتحدث عن حياتها الشخصية خلال الحلقة.

ونفس الفستان ارتدته الفنانة رانيا يوسف خلال سهرة خاصة بصحبة الفنانة لقاء الخميسي ودينا، في أبريل من العام الحالي.

وكانت "الشاذلي" نشرت عدة صور من الحلقة، وأرفقت معها تعليقًا: "العيد عيدين، وفي أسبوع العيد استنونا مع أولى مفاجأت الموسم الجديد، ياسمين عبد العزيز في أول لقاء تلفزيوني لها بعد 17 سنة، هتتفاجئوا بأسرار عنها لأول مرة، ده غير التحديات الجديدة والألعاب اللي كلها ضحك".