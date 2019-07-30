"الرجالة ناقصها إيه" هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: بنت الحلال

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسم بعنوان "الرجالة ناقصها إيه"، لرصد أبرز احتياجاتهم بشكل عام، ما دفع العديد من الفتيات والشباب للتعليق على "الهاشتاج"، وكتابة أبرز احتياجات الرجال.

فعلق إحدى الرجال: الاكتفاء ببنت ودي مستحيلة لأن قلوبنا بتشيل كتير"، وأضاف آخر: "ناقصني ألاقي بنت الحلال"، بينما علق آخر: محتاجين بنت تحس بينا"، ورأى حساب آخر: "الرجالة ناقصها حاجات كتير"، و"الرجالة ناقصة تتأقلم مع ظروفها بس".

وعلى الجانب الآخر، غردت بعض الفتيات على "الهاشتاج"، وجاءت بعض التعليقات، ومنها: "الرجالة دول بشوات مش ناقصهم حاجة بيجوا يلاقوا أكلهم جاهز وغسيلهم مغسول.. والبيت فلة".

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وتفاعل عدد من الشباب مع هذه التدوينة فعلق أحدهم عليها: "ومرمطة الشغل دي ملاهي مثلا هات هات هات هات معاك وإنت جاي رومانسية الفواتير مبتخلصش النكد اللي بيكون مستني ورا الباب دا ايه"، لترد عليه إحدى الفتيات: "والست اللي بتشتغل وتصرف معاك في البيت وبرضة هي اللي بتعمل كل حاجة في البيت أما تروح ده ايه"، ليعلق آخر: "هما الستات مخلوقين علشان كده".

وفي وقت سابق دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وسم يتشابه مع هذا بعنوان "#البنات_محتاجة_إيه"، يرصد عقليات الفتيات، وما تحتاجه في حياتها بشكل عام، وفي يومها على وجه الخصوص، مما دفع العديد من الفتيات والشباب للإجابة على هذا السؤال، الذي وجده العديد سؤالًا صعب، بسبب عدم وضوح ما تحتاجه بعض الفتيات، حتى لأنفسهن.

"البنات محتاجة إيه" هاشتاج عبر "تويتر".. وإجابات: "واد جدع مش في عز الضيق خلع"

وجاءت إجابات عدة منها: "البنت عايزة واد جدع مش واد في عز الضيق يخلع"، و"نفسي أعرف حد ميخلنيش أندم إني عرفتوا"، و"تدلعوهم، وتحترموهم، وتقدروهم، وتهتموا بيهم، والباقي بقى فلوس كتير، عربيه شيك، دهب، ألماظ، سفر، خروجات وفسح، فلل، شاليهات، عمارات، وشاورما، وشيكولاتة، وورد، وممكن في الآخر حب".