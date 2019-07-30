في يومها العالمي.. "الإفتاء" توضح حكم الصداقة بين الرجل والمرأة

يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام بيوم الصداقة العالمي، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011، وردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم الصداقة بين الرجل والمرأة حلال أم حرام؟.

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال بث عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أن الصداقة تكون حرامًا بين الرجل والمرأة إذا تخللتها المحرمات.

وأكد أن الصداقة في حد ذاتها ليس لها حرمة، وإنما ما يكتنفها من أفعال، فإن كانت حلالا فهي حلال، وإن كانت حراما فهي حرام.