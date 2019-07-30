في يومهن العالمي.. أشهر "حموات" السينما المصرية

في يوم "الحموات العالمي" لا يمكننا أن نغفل دور أشهر الحموات في السينما المصرية، فكانت منهن الحماة التي تؤدي بحياة ابنها الزوجية إلى الجحيم وتفتعل المشاكل عمدًا، ومنهن الحماة الطيبة التي تصلح بين الزوج والزوجة دائمًا، ومنهن الحماة خفيفة الظل التي تضفي بهجة على كل ما حولها، وفي يومهن العالمي يرصد "هن" أشهر الحموات في السينما المصرية.

ماري منيب

تعد ماري منيب أشهر حماة عرفتها السينما المصرية، فقد جسدت وببراعة دور الحماة سليطة اللسان خفيفة الظل مختلقة المشاكل، وحتى الآن ما زالت عباراتها محفوظة يرددها الكثيرون: "الخناقات دي الفلفل والشطة بتاع الجواز"، "طوبة على طوبة خلّي العركة منصوبة"، و"مدوباهم اتنين"، ومن أشهر أفلامها: "حماتي ملاك، العزيمة، ليلي بنت الفقراء، سي عمر، عفريته اسماعيل ياسين، ولعبة الست".

نعيمة الصغير

تألقت نعيمة الصغير في دور الحماة المتعجرفة والأم القاسية، وأشهر أعمالها دور "نازلي" في فيلم "الشقة من حق الزوجة" مع الفنان محمد عبد العزيز، والفنانة معالي زايد.

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ميمي شكيب

تعد ميمي شكيب أشهر منافسي ماري منيب في دور الحماة خفيفة الظل المتسلطة التي تختلق المشاكل دائمًا بسبب وبدون سبب، كما تشاركا الثنائي العديد من الأفلام أبرزها فيلم "الحموات الفاتنات".

كريمة مختار

ظهرت كريمة مختار في دور الحماة الطيبة التي تألقت به بسبب براعتها في التمثيل وملامح وجهها وتعبيراته الحنونة دائمًا، أبدعت في دورها كحماة لسمير غانم وأحمد راتب في فيلم "يارب ولد"، وفي دورها كحماة لمحمود عبد العزيز ونور الشريف في فيلم "الحفيد".